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Ekonomik güven endeksi
İŞ-YAŞAM

Ekonomik güven endeksi yüzde 18,5 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı açıklamaya göre, ekonomik güven endeksi, aralık ayında, önceki aya göre azalarak düştü

29 Aralık 2016 Perşembe, 10:33:17 Güncelleme: 10:36:46 AA

Ekonomik güven endeksi, aralıkta geçen aya göre yüzde 18,5 azalarak 70,52'ye düştü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.

Buna göre, ekonomik güven endeksi aralıkta geçen aya göre yüzde 18,5 azalarak 86,55 değerinden 70,52 değerine geriledi. Ekonomik güven endeksindeki düşüş tüketici, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki azalışlardan kaynaklandı.

Reel kesim güven endeksi aralıkta geçen aya göre 3,7 azalışla 103,6, hizmet sektörü güven endeksi ise yüzde 3,5 azalarak 93,35 değerine geriledi.

Aralıkta perakende ticaret sektörü güven endeksi kasım ayına göre 0,1 artarak 96,13'e, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,5 yükselerek 76,15 oldu.

Tüketici güven endeksi de aynı dönemde yüzde 8 azalarak 63,38 değerine düştü.

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