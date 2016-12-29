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Ölçü aletlerinden alınacak muayene ve damgalama ücretleri belli oldu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, ölçü ve ölçü aletlerinden alınacak muayene ve damgalama ücretleri yeniden düzenlendi.

29 Aralık 2016 Perşembe, 10:57:18 Güncelleme: 10:58:10 AA

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, muayene ve damgalama ücretleri, uzunluk ölçüleri için 41 kuruş ile 89 kuruş arasında, hacim ölçekleri için 74 kuruş ile 27,9 lira arasında, şişelerde kütle ölçüleri için 1,3 lira ile 52,4 lira arasında değişecek. Şişelerde her bir kalıp için ise muayene ve damgalama ücreti 414,5 lira olacak.

Otomatik olmayan tartı aletlerinde muayene ve damga ücretleri 185,4 liraya kadar çıkarken, otomatik tartı aletlerinde bu rakam 181,1 lira ile 301,8 lira arasında olacak.

Söz konusu yönetmelikte muayene ve damgalama ücretleri gaz sayaçları için sınıfına göre 7,1 lira ile 57,5 lira, su sayaçları için anma debisine göre 1,3 lira ile 7,9 lira, elektrik sayaçları için ise 4 lira ile 31,1 lira arasında değişecek. 

Taksimetrelerin muayene ücretleri 48,3 lira

Taksimetreler 48,3 liraya, naklimetreler de 14,8 liraya muayene edilerek damgaları verilecek. LPG sayaçlarının belge ücretleri de 37 lira ile 114,1 lira arasında olacak.

Tamir ve ayar istasyonlarının söz konusu ücretleri 98,4 lira ile 262,6 lira arasında, egzoz gazı ölçme araçları için belirlenen muayene ve damga ücretleri de 40,6 lira ile 108,2 lira arasında değişecek.

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