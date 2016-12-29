İŞ-YAŞAM HABERLERİ
29 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
İŞ-YAŞAM

Gümrük müşavirliği asgari ücretleri belirlendi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın, asgari ücret tarifesinde yaptığı değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı

29 Aralık 2016 Perşembe, 11:14:37 Güncelleme: 11:16:51 AA

Gümrük müşavirliği ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi yeniden düzenlendi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, gümrük müşavirliği asgari ücretleri 42 ile 745 lira arasında olacak.

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi ise 15 lira ile 22 bin lira arasında belirlendi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Brent petrolün varil fiyatında yüzde 0,2 artış görüldü
İŞ-YAŞAM

Brent petrol 57 doları test etti!
Ölçü aletlerinden alınacak muayene ve damgalama ücretleri belli oldu
İŞ-YAŞAM

Muayene ve damgalama ücretlerinde değişiklik!
Ekonomik güven endeksi yüzde 18,5 geriledi
İŞ-YAŞAM

Ekonomik güven endeksinde gerileme!
1 Ocak'tan itibaren borçlanma tutarları yükseliyor
İŞ-YAŞAM

1 Ocak'tan itibaren 3 bin TL...
Hükümet harekete geçti, sicil affı geliyor
İŞ-YAŞAM

Sicil affını bekleyenler, dikkat!
Emekliye banka promosyonunda son durum ne?
İŞ-YAŞAM

Ödemeler haftaya başlayacak!
2017 asgari ücret zammı bugün belli oluyor!
İŞ-YAŞAM

ASGARİ ÜCRET BELLİ OLUYOR! SAATLER KALDI!
Emlak Konut ile Galatasaray arasındaki gelir payları belli oldu
İŞ-YAŞAM

EMLAK KONUT İLE GALATASARAY ARASINDAKİ GELİR PAYLARI BELLİ OLDU
Cibuti ile serbest ticaret süreci başladı
İŞ-YAŞAM

CİBUTİ İLE SERBEST TİCARET SÜRECİ BAŞLADI
Atatürk Havalimanı'nda seferler yüzde 25 azaltılacak
İŞ-YAŞAM

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA SEFERLER YÜZDE 25 AZALTILACAK
2017 asgari ücret zammı belli oldu!
İŞ-YAŞAM

2017 ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU!
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 1 Ocak'ta başlıyor
İŞ-YAŞAM

İŞTE SON 2 GÜN!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme