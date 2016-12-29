İŞ-YAŞAM HABERLERİ
29 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
VESTEL
İŞ-YAŞAM

Vestel 70 milyon euroya yeni fabrika kuruyor

Vestel Beyaz Eşya'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yaptığı açıklamada, Manisa OSB'nin içerisinde, çamaşır ve kurutma makineleri üretimi için yeni bir fabrika kurulacağı bildirildi

29 Aralık 2016 Perşembe, 12:01:40 Güncelleme: 12:08:33 HABERTURK.COM

Vestel Manisa OSB’de yıllık 750 bin çamaşır makinesi ve 750 bin kurutma makinesi üretim kapasiteli yeni bir fabrika kuruyor. 70 milyon euro yatırımla inşa edilecek fabrika 2018'in Haziran ayında faaliyete geçecek.

Vestel, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) çamaşır ve kurutma makineleri üretimi için yeni bir fabrika kurulması çalışmalarına başlandığını duyurdu. Vestel Beyaz Eşya'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, şirketin Manisa OSB'de satın almış olduğu arsa üzerinde yılda 750 bin adet çamaşır makinesi ve 750 bin adet de kurutma makinesi üretim kapasitesine sahip olacak yeni bir fabrika kurulması için yatırım çalışmalarına başlandığı bildirildi.

TEK YATIRIMI DEĞİL

Söz konusu yatırımın Haziran 2018'de tamamlanmasının planlandığı belirtilen açıklamada "Yeni fabrika için toplamda yaklaşık 70 milyon euro yatırım harcaması (29 Kasım tarihli özel durum açıklamamızda yer alan arsa bedeli de dahil olarak) yapılması planlanmakta olup yatırımın finansmanının sağlanması amacıyla çeşitli banka ve finansal kuruluşlarla görüşmeler devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Vestel’in önümüzdeki dönemdeki tek yatırımı Manisa OSB’deki yeni fabrika olmayacak. Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada Endüstri 4.0 dönüşümünü ilk olarak tamamlayan şirket olacaklarını belirtmişti. Endüstri 4.0 dönüşümünü Avrupa’nın en büyük endüstri komplekslerinden olan Vestel City için bir numaralı öncelik olarak belirlediklerini bildiren Erdoğan “Önemli yatırımlarda bulunduğumuz bu dönüşümün gerçekleşmesi ile inovasyon ve teknoloji adaptasyonu hızlanacak” ifadelerini kullandı.

STAR WARS AİLESİNİ GENİŞLETTİ

Vestel, Star Wars temalı ürünlerine yenilerini ekledi. Vestel’in Star Wars karakterlerine bürünmüş Mix&Go’ları, Ekmek Kızartma Makineleri, Kahve Makinesi ve LED TV’leri satışa sunuldu. Star Wars temalı Vestel ürünleri ailesine yeni katılan Star Wars E3100 R/K Ekmek Kızartma Makinesi, ekmeğini dilediği kıvamda kızartmak isteyenler için 7 kademeli ayar seçeneği sunuyor. Isıtma ve buz çözme fonksiyonları da bulunan Star Wars E3100 R/K Ekmek Kızartma Makinesi’nin iki farklı tema ile 179 TL’ye satışta.

TELEFONDA PAYI %7'YE ÇIKTI

International Data Corporation'ın (IDC) önceki gün açıkladığı verilere göre 2016’nın üçüncü çeyreğinde Vestel’in Türkiye akıllı telefon pazarındaki pay yüzde 7’ye ulaştı. Raporda firmanın, son çeyrekte Vodafone kanalında yaptığı başarılı kampanyayla payını artırdığı belirtilldi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Ölçü aletlerinden alınacak muayene ve damgalama ücretleri belli oldu
İŞ-YAŞAM

Muayene ve damgalama ücretlerinde değişiklik!
Ekonomik güven endeksi yüzde 18,5 geriledi
İŞ-YAŞAM

Ekonomik güven endeksinde gerileme!
1 Ocak'tan itibaren borçlanma tutarları yükseliyor
İŞ-YAŞAM

1 Ocak'tan itibaren 3 bin TL...
Hükümet harekete geçti, sicil affı geliyor
İŞ-YAŞAM

Sicil affını bekleyenler, dikkat!
Emekliye banka promosyonunda son durum ne?
İŞ-YAŞAM

Ödemeler haftaya başlayacak!
İşsizlik fonu benzeri ahilik fonu 2017 yılında devreye girecek
İŞ-YAŞAM

Kepenk indirene maaş bağlanacak!
Emlak Konut ile Galatasaray arasındaki gelir payları belli oldu
İŞ-YAŞAM

EMLAK KONUT İLE GALATASARAY ARASINDAKİ GELİR PAYLARI BELLİ OLDU
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 1 Ocak'ta başlıyor
İŞ-YAŞAM

İŞTE SON 2 GÜN!
2017 asgari ücret zammı bugün belli oluyor!
İŞ-YAŞAM

ASGARİ ÜCRET BELLİ OLUYOR! SAATLER KALDI!
Cibuti ile serbest ticaret süreci başladı
İŞ-YAŞAM

CİBUTİ İLE SERBEST TİCARET SÜRECİ BAŞLADI
Atatürk Havalimanı'nda seferler yüzde 25 azaltılacak
İŞ-YAŞAM

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA SEFERLER YÜZDE 25 AZALTILACAK
Bankaların net kârı yüzde 46.6 artışla 35.05 milyar TL oldu
İŞ-YAŞAM

NET KÂRI YÜZDE 46.6 ARTIŞLA 35.05 MİLYAR TL OLDU
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme