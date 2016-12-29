Vestel Manisa OSB’de yıllık 750 bin çamaşır makinesi ve 750 bin kurutma makinesi üretim kapasiteli yeni bir fabrika kuruyor. 70 milyon euro yatırımla inşa edilecek fabrika 2018'in Haziran ayında faaliyete geçecek.

Vestel, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) çamaşır ve kurutma makineleri üretimi için yeni bir fabrika kurulması çalışmalarına başlandığını duyurdu. Vestel Beyaz Eşya'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, şirketin Manisa OSB'de satın almış olduğu arsa üzerinde yılda 750 bin adet çamaşır makinesi ve 750 bin adet de kurutma makinesi üretim kapasitesine sahip olacak yeni bir fabrika kurulması için yatırım çalışmalarına başlandığı bildirildi.

TEK YATIRIMI DEĞİL

Söz konusu yatırımın Haziran 2018'de tamamlanmasının planlandığı belirtilen açıklamada "Yeni fabrika için toplamda yaklaşık 70 milyon euro yatırım harcaması (29 Kasım tarihli özel durum açıklamamızda yer alan arsa bedeli de dahil olarak) yapılması planlanmakta olup yatırımın finansmanının sağlanması amacıyla çeşitli banka ve finansal kuruluşlarla görüşmeler devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Vestel’in önümüzdeki dönemdeki tek yatırımı Manisa OSB’deki yeni fabrika olmayacak. Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada Endüstri 4.0 dönüşümünü ilk olarak tamamlayan şirket olacaklarını belirtmişti. Endüstri 4.0 dönüşümünü Avrupa’nın en büyük endüstri komplekslerinden olan Vestel City için bir numaralı öncelik olarak belirlediklerini bildiren Erdoğan “Önemli yatırımlarda bulunduğumuz bu dönüşümün gerçekleşmesi ile inovasyon ve teknoloji adaptasyonu hızlanacak” ifadelerini kullandı.

STAR WARS AİLESİNİ GENİŞLETTİ

Vestel, Star Wars temalı ürünlerine yenilerini ekledi. Vestel’in Star Wars karakterlerine bürünmüş Mix&Go’ları, Ekmek Kızartma Makineleri, Kahve Makinesi ve LED TV’leri satışa sunuldu. Star Wars temalı Vestel ürünleri ailesine yeni katılan Star Wars E3100 R/K Ekmek Kızartma Makinesi, ekmeğini dilediği kıvamda kızartmak isteyenler için 7 kademeli ayar seçeneği sunuyor. Isıtma ve buz çözme fonksiyonları da bulunan Star Wars E3100 R/K Ekmek Kızartma Makinesi’nin iki farklı tema ile 179 TL’ye satışta.

TELEFONDA PAYI %7'YE ÇIKTI

International Data Corporation'ın (IDC) önceki gün açıkladığı verilere göre 2016’nın üçüncü çeyreğinde Vestel’in Türkiye akıllı telefon pazarındaki pay yüzde 7’ye ulaştı. Raporda firmanın, son çeyrekte Vodafone kanalında yaptığı başarılı kampanyayla payını artırdığı belirtilldi.