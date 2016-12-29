Emre Zorlu Bloomberg HT'de

2016 Girişimcilik'te nasıl bir yıl oldu? Global Girişimcilik Haftasını da geride bıraktık, Neler yapıldı?



Bu sene, geçen seneye göre 2 kat daha fazla aktivite yaptık, bu sene yaklaşık 500'e yakın aktiviteyi 64 ilde yaptık, yani ulaşılabilir il sayımızı da artırdık. Melek Yatırımcılar şirket kurulurken ilk adımı atan kişiler oluyor o yüzden de çok değerli, daha sonra büyük fonlar da işin içine giriyor, bu bir bilgi sermayesi.



Hem yurtiçindeki hem de Küresel ölçekte Ekonomik durgunluk sektörü nasıl etkiledi?

Aslında krizler yatırımcılar için fırsat zamanıdır, Girişimcilerde bu zamanlarda daha kreatif olmalılar. Finansal araçlar yerine değişik girişimlere rağbet artıyor, Amerika ve Avrupa'da daha fazla girişim nasıl yaratabiliriz, daha fazla Startup nasıl olabilir bunlara bakıyorlar, aynı şey Türkiye için de geçerli, ki bizim pazarımız daha dinamik, pazarı da daha da büyüterek girişimlerin de artacağına inanıyorum. Üniversitelerin Girişimcilik konusuna ilgisi çok arttı. Yurtdışı desteği alanlar var. Ama ekosistem yeterince hızlı mı hayır daha iyisi olabilir, mesela bizde bir "Yemeksepeti" örneği var, 15 sene önce bir Startup olarak başlamış şimdi ise yarım milyarın üzerinde değeri var.



Endeavour Anadolu'ya açılmayı düşünüyor mu?



Bizim şu anda elinden tutup yurtdışına çıkardığımız 75 tane startup'ımız var, biz finansman desteği değil bilgi desteği veriyoruz, biz İstanbul'dan sonra İzmir ve Ankara'da başladık, yavaş yavaş diğer illerimize de destek vereceğiz.



Girişimcilikte şu anda hangi sektörler öne çıkıyor?



Mesela Bankacılık sektörüne bakarsak burda Fintech diye bir girişim oldu ve başarılı da oldu, şimdi Fintech ile ilgili birçok Startup yapılıyor. Sosyal Medya çok önemli, Türkiye'de Scorp adında bir girişimimiz var. Tabiki burda pazar yeride bulmak önemli.



Türkiye'deki sektör İstihdama destek olabilecek duruma geldi mi?



Amerika'da yeni yaratılan işlerin %85'ni bu girişimler yaratıyor. Siz istihdamı artırmak istiyorsanız Girişimciliği artırmanız lazım, ve bizim gibi büyük şirketlerin de görevi bu şirketleri iyi beslemek görevi olacak önümüzdeki dönemde. Burda finansman olarak KOSGEB'in hibe destekleri var, TÜBİTAK fonları var, Ekonomi Bakanlığı'nın hazırladığı 250 milyon dolarlık bir havuzve bir Fon var, Üniversitelerin içinde finansal araçları yaratmak için destekleri var. Basit bir ekosistem değil bu, yaratmak zor mesela Amerika'da Girişimcilik ekosistemi 50 sene önce kuruldu.



İstanbul bölgede bir Girişimcilik Merkezi olabilir mi?

Bu çok önemli birşey, aslında biz çok stratejik bir yerde bulunuyoruz. Doğu'daki girişimlerin Batı'ya giderken finansman sıkıntısı oluyor ve İstanbul burda finansman köprüsü görevi görebilir. Önümüzdeki sene Mart ayında "Global Girişimcilik Kongresi" Türkiye'de yapılacak. Yurtdışından yaklaşık 2500 katılımcı bekliyoruz, bunu da TOBB, TİM, ve Endeavour üstlendi. Amacımız Türkiye'yi bu Girişim Merkezlerinden biri haline getirmek. Türk Startup'ları yurtdışına gitse de AR-GE merkezlerini Türkiye'de tutuyorlar.