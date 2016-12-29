Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜKSİAD) Başkanı Hüsamettin Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuru yemişin Türk halkının severek tükettiği yiyeceklerden olduğunu ifade etti.

Yılbaşının yoğun kuru yemiş tüketilen bir dönem olduğuna dikkati çeken Karaman, düzenli büyüyen sektörün, talebi rahatlıkla karşıladığını dile getirdi.

İTHAL KURUYEMİŞ VE LEBLEBİ DIŞINDA ZAM YOK

Karaman, satışların arttığı dönemde fiyat artışlarını tüketiciye çok yansıtmamaya çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İthal ürünlerle tarımsal üretimde yaşanan arz eksikliği nedeniyle leblebide yüzde 100 bir fiyat artışı var. Ancak leblebideki bu artış, perakendeye aynı oranda yansıtılmadı. Bu şekilde yılbaşını zam yapmadan geçirmeye çalışıyoruz. Dövizden kaynaklanan ithal ürünlerde badem, ceviz ve kajuda zam var. Türkiye'de nohut fiyatlarında yüzde 100'e yakın artış var. Fındık fiyatlarında ise yüzde 25 bir düşüş var. Üretimdeki fazlalığın piyasaya yansıması."

YILBAŞINDA EN ÇOK TERCİH EDİLENLER

Yılbaşı döneminde hem sanayicinin hem de perakendecinin fazla mesai yaptığını ifade eden Karaman, "Vatandaş genellikle kuru yemiş tercihini fiyatlara göre belirliyor. Yılbaşında, Antep fıstığı, fındık, badem ve ay çekirdeği en çok tercih edilen türler." diye konuştu.

Karaman, sektörün Türkiye'de ihracat hariç sadece iç tüketim olarak 9 milyar lira civarında ciro elde ettiğini belirterek, "Bunun sadece 1 milyar lirasını aralık ayında elde ediyoruz. Yani aralık ayında yaptığımız iş, yılın 9'da biri. Bu aralık ayındaki 1 milyar liralık cironun 350 milyon lirası ise yılbaşından kaynaklanan cirodur." ifadelerini kullandı.

KEMERALTINDA YOĞUN MESAİ

Yeni yıl öncesinde kuru yemiş alışverişi için vatandaşların tercih ettiği Kemeraltı'ndaki satıcılarda da yoğunluk yaşanıyor.

Kuru yemiş satıcılarından Hanefi Bardak, yoğun bir dönem yaşadıklarını belirterek "Bugünlerde biraz daha efor sarf ediyoruz, sabahları biraz daha erken geliyoruz, yarım saat, bir saat daha geç kapatıyoruz. Bir de taze ürünler tercih ediliyor, bu yüzden alışveriş son güne bırakıldığı için bu yoğunluk yaşanıyor." dedi.