Küresel ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle zor bir yılı geride bırakan Türk iş dünyası, 2017'ye pozitif bakıyor.

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, "Türkiye için 2017'deki en büyük fırsat, kimsenin yatırım yapmayı düşünmediği bir yerde yatırım yapmaktır. Eğer Avrupalı Türkiye'ye gelmeyi riskli olarak görüyorsa burada aynı zamanda fırsat var demektir. Riskin olmadığı yerde fırsat olmaz. Alıcılar ve yatırım yapmak isteyenler için Türkiye'nin çok uygun bir ülke olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu da, "Uzun dönemde, özellikle 2018 ve sonrasında yüzde 5 civarında büyüme ortalamasını yakalayabiliriz. Türkiye, bunu başarabilecek güce ve potansiyele sahip." dedi.

Zorlu, "Avrupa Merkez Bankası'nın parasal genişlemeyi bir süre daha uzatması olumlu bir gelişme. Bu, Avrupa pazarında olabilecek sıkıntıları hafifletecektir. Bu da bizim için pozitif bir gelişme demek." ifadelerini kullandı.

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar ise, "TL'nin değerinin azalması, rekabete giremediğimiz bazı pazarlara 2017'de yönelmemizi sağlayabilir." görüşünü dile getirdi.

Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay, "Güçlü iradeyi ülke yönetiminde görüyoruz ve gelecek için daha da umutlanıyoruz." ifadelerini kullandı.