İŞ-YAŞAM HABERLERİ
29 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Ömer Koç
İŞ-YAŞAM

Ömer Koç: Gün yeni başarı hikayeleri yazma günüdür

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, "Kamu ve özel sektörün birbiriyle koordinasyon içinde 2023 hedefleri doğrultusunda çalışması, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında dünyanın en güçlü 10 ekonomisi arasına girme idealinden vazgeçilmemesi son derece önemlidir" dedi

29 Aralık 2016 Perşembe, 13:48:42 Güncelleme: 13:50:09 AA

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, "Gün, sahip olduğumuz yüksek potansiyeli ortaya çıkaracak bir planlama ve işbirliği ile el ele vererek her zamankinden daha fazla çalışma, yeni büyüme ve başarı hikayeleri yazma günüdür" dedi.

2016 gerçekleşmeleri ve gelecek yıla ilişkin beklentilerini paylaşan Koç, ülke olarak demokrasi ve Cumhuriyet'in temel değerlerinin kıymetinin daha iyi anlaşıldığı zor bir yılın geride bırakıldığını ifade etti.

Koç, dünya genelinde son derece önemli ekonomik ve politik gelişmelerin yaşandığı bir dönemde, Türkiye'nin de sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını belirterek, "15 Temmuz'da meydana gelen hain darbe girişimi, siyasi tarihimize kara bir leke olarak geçti. Hep birlikte bir kez daha aklını ve vicdanını başkasına ipotek etmeyen, 'fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller' yetiştirmenin neden önemli olduğunu gördük. Ülkemizin dört bir yanında terör saldırıları meydana geldi. Refah ve huzurumuzu hedef alan, demokrasi, hukuk, barış ve özgürlük ortamını kaosa dönüştürmeyi hedefleyen bu terör saldırıları karşısında büyük bir dayanışma örneği sergiledik. Tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Ekonominin de zorlu süreçlerden geçtiğine işaret eden Koç, büyümedeki yavaşlama, artan işsizlik oranları, piyasalardaki dalgalanmalar ve devam eden belirsizliklerin, iş dünyasının karşı karşıya kaldığı sorunların başında geldiğini söyledi.

"DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN ÇOK ÇALIŞMAK ZORUNDAYIZ"

Dünya ekonomisindeki son duruma bakıldığında, 2016'nın, 2009'dan beri büyümenin en yavaş yılı olduğunu belirten Ömer Koç, şunları kaydetti:

"Böyle bir ortamda, daha güçlü bir Türkiye için çok çalışmak zorundayız. Güçlü bir Türkiye ve piyasa ekonomisi için güçlü ve şeffaf kurumlara, tarafsız ve hızlı çalışan bir hukuk sistemine, hukukun üstünlüğüne, hak ve özgürlüklerin korunmasına, adil bir vergi düzenine ve kayıtdışı ekonomi ile mücadeleye ihtiyacımız var. Bu değerleri kaybetme, erozyona uğratma lüksümüz yok. Gün, sahip olduğumuz yüksek potansiyeli ortaya çıkaracak bir planlama ve işbirliği ile el ele vererek her zamankinden daha fazla çalışma, yeni büyüme ve başarı hikayeleri yazma günüdür. Bu çerçevede Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yaklaşırken, 2023 hedeflerimiz her zamankinden daha büyük önem taşımaktadır. Kamu ve özel sektörün birbiriyle koordinasyon içinde, 2023 hedefleri doğrultusunda çalışması, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında dünyanın en güçlü 10 ekonomisi arasına girme idealinden vazgeçilmemesi son derece önemlidir. Katma değerli üretim ve ihracatı artırmak için inovasyon ve teknolojiyi merkeze alan bir modelde, devlet ve özel sektör hiç olmadığı kadar yan yana ve eş güdümlü çalışmalıdır. Ülkemizi daha güçlü, daha müreffeh ve daha çağdaş kılacak bir yapıyı hep birlikte inşa etmeliyiz. Bu ülkede yaşayan, bu ülkeye gönül borcu olan, gelecek kuşaklara daha iyi bir Türkiye bırakma arzusunda olan herkesin ülkemizin kuruluş harcına sahip çıkması, işine dört elle sarılması her şeyden evvel bir vatandaşlık görevidir."

Koç Topluluğu olarak, bu inanç ve sorumlulukla 90 yıldır olduğu gibi "Ülkem varsa ben de varım" diyerek Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal gelişimi için çalışmaya, yatırım yapmaya, üretmeye ve istihdama odaklanarak daha güçlü Türkiye idealine sahip çıkmaya devam edeceklerini belirten Koç, "Bu vesileyle 2017'nin, memleketimize ve dünyaya barış, huzur ve daha müreffeh günler getirmesini dilerim." ifadesini kullandı.

 

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
'Huawei, Türkiye odaklı büyümeye devam edecek'
İŞ-YAŞAM

Dev şirketten Türkiye açıklaması!
Türkiye genelindeki otellerin doluluk oranında düşüş yaşandı
İŞ-YAŞAM

Kasım'da umut verdi, Aralık'ta üzdü!
THY 3 uçağını sattı
İŞ-YAŞAM

THY 3 uçağını sattı
SEC, Mozambik'in "orkinos balığını" satan bankaları araştırıyor
İŞ-YAŞAM

Dev bankalara 'balık' soruşturması!
Samsun elektriğini çöpten üretiyor
İŞ-YAŞAM

Çöpten üretiliyor!
Türkiye ile Tayland arasında kobicilik alanında anlaşma sağlandı
İŞ-YAŞAM

Türkiye ve Tayland güçlerini birleştiriyor!
Emlak Konut ile Galatasaray arasındaki gelir payları belli oldu
İŞ-YAŞAM

EMLAK KONUT İLE GALATASARAY ARASINDAKİ GELİR PAYLARI BELLİ OLDU
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 1 Ocak'ta başlıyor
İŞ-YAŞAM

İŞTE SON 2 GÜN!
2017 asgari ücret zammı bugün belli oluyor!
İŞ-YAŞAM

ASGARİ ÜCRET BELLİ OLUYOR! SAATLER KALDI!
Cibuti ile serbest ticaret süreci başladı
İŞ-YAŞAM

CİBUTİ İLE SERBEST TİCARET SÜRECİ BAŞLADI
Atatürk Havalimanı'nda seferler yüzde 25 azaltılacak
İŞ-YAŞAM

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA SEFERLER YÜZDE 25 AZALTILACAK
Bankaların net kârı yüzde 46.6 artışla 35.05 milyar TL oldu
İŞ-YAŞAM

NET KÂRI YÜZDE 46.6 ARTIŞLA 35.05 MİLYAR TL OLDU
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme