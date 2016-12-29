İŞ-YAŞAM HABERLERİ
29 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
TACA İnşaat
İŞ-YAŞAM

TACA İnşaat, Afrika'ya Cibuti Limanı'ndan giriş yaptı

Batı Afrika’daki Cibuti Cumhuriyeti’nin liman ve serbest bölge işletmelerinin düzenleyici kuruluşu “Djibouti Ports and Free Zone Authority” (DFZPA) inşa edilecek olan yeni 5 yıldızlı otel için TACA İnşaat’ı tercih etti

29 Aralık 2016 Perşembe, 15:32:53 Güncelleme: 15:33:48

TACA İnşaat ile DFZPA arasındaki anlaşma, 29 Aralık 2016 tarihinde T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin katılımıyla düzenlenen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Cibuti – Türkiye İş Forumu’nda imzalandı.

Konumu ile stratejik öneme sahip olan ve bölgede denizlere ulaşımı olmayan ülkeler için Doğu Afrika’da güvenli tek liman ülkesi sayılan Cibuti Cumhuriyeti’nin liman ve serbest bölge işletmelerinin düzenleyici kuruluşu olan “Djibouti Ports and Free Zone Authority” (DFZPA) inşa edilecek 5 yıldızlı otel için TACA İnşaat’ı seçti.

ANLAŞMA CİBUTİ'DE İMZALANDI

DFZPA ile TACA İnşaat arasındaki Mühendislik, Tedarik ve İnşaat Sözleşmesi (EPC Contract) 29 Aralık 2016 tarihinde T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin de katılımıyla düzenlenen Dış Ekonomi İlişkiler Kurulu (DEİK) Cibuti – Türkiye İş Forumu’nda imzalandı. Sözleşme kapsamında otelin sahibi, ülkenin en büyük yatırımcı kuruluşu olan DFZPA olacak.

TAYYAR AKKURT: TASARIMINDAN İNŞASINA KADAR OTELDEKİ HER ŞEY TÜRK MENŞEİLİ OLACAK

DFZPA ile atılan imzayı değerlendiren TACA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Tayyar Akkurt, şunları dile getirdi:
“Batı Afrika’nın Hint Okyanusu’na açılan kapısı Cibuti Cumhuriyeti’nin en önemli yatırımcısı DFZPA tarafından tercih edilmekten büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz. Cibuti Cumhuriyeti, son birkaç yıldır %7 gibi biri büyüme oranına sahip. Mevcut potansiyel doğrultusunda bir yıldır bu bölgede proje geliştirebilmek için çalışıyoruz. Bugün, çalışmalarımızın meyvesini aldık diyebiliriz, imzaladığımız sözleşme ile Türkiye dışındaki ofislerimize bir yenisini ekliyoruz. İnanıyoruz ki Avrupa – Asya aksındaki en güvenli limanlardan biri olmasının yanı sıra Trans Afrika Demir Yolu’nun hayata geçmesi ile Cibuti Cumhuriyeti’nin stratejik önemi artacak. İnşa edeceğimiz otel, Cibuti Cumhuriyeti’ndeki faaliyetlerimizin ilk adımını simgeliyor. Otelin tasarımından teslimine kadar hemen her şeyi TACA İnşaat yönetecek. Dolayısıyla inşaat kapsamındaki malzemelerin %90, hatta %95’i Türk menşeili olacak. Bu sayede özellikle Afrika Pazarı’na girmek isteyen Türk üreticiler için önemli bir fırsat oluşturmuş olacağız. TACA İnşaat olarak Türk müteahhitlerinin gittikleri pazarlarda Türk mal ve hizmetlerini kullanmaya başladıkça özellikle başta cari açık olmak üzere birçok pazar kaynaklı problemleri aşabileceğimize inanıyoruz.”

TACA İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Deha Türkel ise, Cibuti Serbest Bölge ve Limanlar Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Ömer Hadi ile 1 yıldır sürdürdüğümüz çalışmalar bugün meyvesini verdi. TACA İnşaat olarak inanıyoruz ki burada gördüğümüz teveccüh ile bu otel projesi bir başlangıç olacak dedi. Deha Türkel bölgede pek çok önemli projeye de imza atmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Amerika’dan Kuzey Afrika’ya, Orta Doğu’dan Arap Yarımadası’na kadar birçok ülkedeki müteahhitlik faaliyetleriyle 2012 – 2014 yılları arasında Engineering News Record (ENR) Listesi’ne adını yazdıran, son olarak Antalya’daki 120 metrelik Expo Kulesi ile 5 bin kişilik oturma kapasitesine sahip Expo Kongre Merkezi’ni inşa eden TACA İnşaat, Cibuti’nin ardından Afrika Kıtası’nda yeni taahhüt projelerine ilişkin fırsatları araştırıyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Türk iş dünyası 2017 ve 2018 yılı sonrası için umutlu olduğunu ifade etti
İŞ-YAŞAM

İş dünyası 2017 için pozitif!
Türk halkı yılbaşında 350 milyon liralık kuru yemiş tüketiyor
İŞ-YAŞAM

"Yiyerek" katlıyoruz!
Vestel 70 milyon euroya yeni fabrika kuruyor
İŞ-YAŞAM

Vestel'den 70 milyon euroluk hamle!
Esnafa işsizlik maaşı geliyor
İŞ-YAŞAM

Onlara da işsizlik maaşı geliyor!
Gümrük müşavirliği asgari ücretleri belirlendi
İŞ-YAŞAM

Asgari ücret tarifesinde yeni düzenleme!
Brent petrolün varil fiyatında yüzde 0,2 artış görüldü
İŞ-YAŞAM

Brent petrol 57 doları test etti!
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 1 Ocak'ta başlıyor
İŞ-YAŞAM

İŞTE SON 2 GÜN!
Cibuti ile serbest ticaret süreci başladı
İŞ-YAŞAM

CİBUTİ İLE SERBEST TİCARET SÜRECİ BAŞLADI
Bankaların net kârı yüzde 46.6 artışla 35.05 milyar TL oldu
İŞ-YAŞAM

NET KÂRI YÜZDE 46.6 ARTIŞLA 35.05 MİLYAR TL OLDU
2017 asgari ücret zammı bugün belli oluyor!
İŞ-YAŞAM

ASGARİ ÜCRET BELLİ OLUYOR! SAATLER KALDI!
2017 asgari ücret zammı belli oldu!
İŞ-YAŞAM

2017 ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU!
Emlak Konut ile Galatasaray arasındaki gelir payları belli oldu
İŞ-YAŞAM

EMLAK KONUT İLE GALATASARAY ARASINDAKİ GELİR PAYLARI BELLİ OLDU
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme