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Balık fiyatları
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Balık fiyatları altınla yarışıyor

Soğuk havanın etkisiyle İstanbul'da balık fiyatlarında artış yaşanırken, geçen sezon 150 lira olan toriğin çifti 350 liraya, kofananın tanesi 50 lira, lüferin kilosu ise 50 liraya yükseldi

29 Aralık 2016 Perşembe, 15:35:00 Güncelleme: 15:38:36 AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Su Ürünleri Halinden derlenen bilgilere göre, bu sezon denizlerde yaşanan balık azlığının ardından, havaların soğumasıyla balık fiyatları cep yakmaya başladı.

Özellikle son günlerde fiyatlarda iki kata yaklaşan artış, vatandaşın balık tezgahlarını teğet geçmesine yol açtı. Fiyattaki aşırı yükselme talep azalığı yaratırken tezgahları boşalmayan balıkçılar da zor günler geçiriyor.

Hamsi, istavrit ve uskumrunun kasa, lüfer, palamut ve torik gibi balıklarınsa tane fiyatı altınla yarışırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Halinde fiyatı en yüksek ürünlerden torikin çifti çeyrek altın fiyatını geçti. Geçen sezon 150 lira civarında alıcı bulan torikin çifti bugünlerde 350 liraya satılıyor. Lüfer ve kofana artık tane olarak satılırken bir adet kofana için vatandaşların 50 lira ödemesi gerekiyor.

Ayrıca, kış sofralarını en çok süsleyen hamsi ve palamudun fiyatı da el yakıyor. Birkaç gün önce 80 liradan satılan hamsinin kasası 130 lirayı geçerken hamsinin kilosu da 15 lira civarında satılıyor.

Palamudun çifti 45 liradan satılırken, uskumrunun kasası 120 liraya alıcı buluyor. Bu sezon kilosu 10 lira civarında seyreden sarıkanat ise soğuk havanın ardından 35 liraya kadar çıkmış bulunuyor.

İstanbul Balık Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Yaşar Gün,sezonun kötü geçtiğini belirterek, ilk önce "kıt sezon" olarak adlandırılan dönemin yaşandığını, şimdi de buna soğuk havanın da eklendiğini dile getirdi.

Olumsuz şartların fiyatlarda etkisini fazlasıyla göstermeye başladığını ifade eden Gün, şöyle konuştu:

"Mesela en çok tüketilen balık olan hamsi fiyatları bile uçtu. Kilosu 15 lira civarında satılıyor. Hava şartlarının bunda çok büyük etkisi var. Çünkü, denizde ulaşım durma noktasına geldi. Balıkçıların çoğu denize çıkmıyor. Bu da tezgahları boşalttı. Sonuç olarak da fiyatlar uçtu."

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