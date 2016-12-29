İŞ-YAŞAM HABERLERİ
29 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
MOZAMBİK
İŞ-YAŞAM

SEC, Mozambik'in "orkinos balığını" satan bankaları araştırıyor

ABD'nin SPK'sı olan SEC; Credit Suisse, VTB Grubu ve BNP Paribas tarafından Mozambik kamu şirketinin "orkinos yetiştirmek" için ihraç ettiği 850 milyon dolarlık tahvilin satışı üzerine araştırma yapmaya başladı

29 Aralık 2016 Perşembe, 15:53:39 Güncelleme: 16:46:24 HABERTURK.COM

Wall Street Journal'ın haberine göre ABD'nin sermaye piyasaları gözetim ve denetiminden sorumlu kuruluşu SEC, Mozambik tarafından 2013 yılında ihraç edilen 850 milyon dolar tutarındaki tahvilleri satan Credit Suisse, VTB Group ve BNP Paribas için soruşturma açtı.

Mozambik, Ekim ayında yaptığı açıklamada borcunun artık sürdürülebilir olmadığını duyurmuştu. IMF de 2 milyar dolar tutarında gizli kredinin ortaya çıkması sonrasında Mozambik'e yardım etmeyi askıya almıştı.

Mozambik hükümeti 2013 yılında 850 milyon dolar tutarında tahvili ülkede orkinos üretimini geliştirmesi planlanan bir kamu şirketinin finansmanı için ihraç etmiş ancak daha sonra bu borçlanmayı askeri ekipman alımında kullanmıştı. SEC, Mozambik'in ihraç ettiği bu tahvilleri alan yatırımcılara bir mektup göndererek Credit Suisse, VTB ve BNP Paribas tarafından
sunulan dökümanları istedi.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün asimetrik bir savaşla karşı karşıyayız
İŞ-YAŞAM

"Durmaya kalkarsak Sevr'e döneriz"
JFK Havalimanı'ndaki restoranında gözlemeyi dünyaya tanıtıyor
İŞ-YAŞAM

JFK'de gözleme hamburger savaşı!
Fed'den ABD bankalarına yeni zorunluluk
İŞ-YAŞAM

Fed'den ABD bankalarına yeni zorunluluk
Yahoo'nun 1 milyar kullanıcısının hesap bilgileri çalındı
İŞ-YAŞAM

1 milyar Yahoo kullanıcısının hesap bilgileri ...
JP Morgan Chase'e 264 milyon dolar ceza
İŞ-YAŞAM

Dev bankaya 264 milyon dolar ceza!
Söylediklerinin yarısını yaparsa resesyon patlar
İŞ-YAŞAM

Dünyayı bekleyen büyük tehlike!
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 1 Ocak'ta başlıyor
İŞ-YAŞAM

İŞTE SON 2 GÜN!
2017 asgari ücret zammı belli oldu!
İŞ-YAŞAM

2017 ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU!
Atatürk Havalimanı'nda seferler yüzde 25 azaltılacak
İŞ-YAŞAM

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA SEFERLER YÜZDE 25 AZALTILACAK
Cibuti ile serbest ticaret süreci başladı
İŞ-YAŞAM

CİBUTİ İLE SERBEST TİCARET SÜRECİ BAŞLADI
2017 asgari ücret zammı bugün belli oluyor!
İŞ-YAŞAM

ASGARİ ÜCRET BELLİ OLUYOR! SAATLER KALDI!
Bankaların net kârı yüzde 46.6 artışla 35.05 milyar TL oldu
İŞ-YAŞAM

NET KÂRI YÜZDE 46.6 ARTIŞLA 35.05 MİLYAR TL OLDU
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme