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'Huawei, Türkiye odaklı büyümeye devam edecek'

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi Direktörü Wu Lianqing, "Hali hazırda 400'den fazla nitelikli Türk mühendisi istihdam ediyoruz, 2017 sonuna kadar bu sayıyı 450'nin üzerine çıkarmak istiyoruz." dedi

29 Aralık 2016 Perşembe, 17:20:54 Güncelleme: 17:22:06 AA

Huawei Türkiye Araştırma ve Geliştirme Merkezi (Ar-Ge) Direktörü Wu Lianqing, Türkiye'deki Ar-Ge merkezlerine şu ana kadar 120 milyon dolardan fazla yatırım yaptıklarını belirterek, "Hali hazırda 400'den fazla nitelikli Türk mühendisi istihdam ediyoruz, 2017 sonuna kadar bu sayıyı 450'nin üzerine çıkarmak istiyoruz. İlerleyen süreçte özellikle Türkiye ve Avrupa bölgesine odaklanarak büyümeye devam edeceğiz." dedi.

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi Direktörü Wu Lianqing, Türkiye'deki GSM operatörlerinin yetkilileri ve akademisyenlerin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, şirketin Türkiye'deki faaliyetleri paylaşıldı.

Wu Lianqing, 2010 yılında faaliyetlerine başlayan merkezin son 6 yıl performansına ilişkin bilgi vererek, Türkiye'deki merkezde yazılım ve inovasyon üzerine yoğunlaştıklarını söyledi. Türkiye'deki operatörler ve üniversitelerle olan iş birlikleri ile çalışmalardan bahseden Wu Lianqing, şunları kaydetti:

"2010'dan beri Türkiye'deki Ar-Ge merkezimize 120 milyon dolardan fazla yatırım yaparak sürekli büyüme gösterdik. Hali hazırda 400’den fazla nitelikli Türk mühendisi istihdam ediyoruz. 2017 yılı sonuna kadar bu sayıyı 450’nin üzerine çıkarmak istiyoruz. İlerleyen süreçte özellikle Türkiye ve Avrupa bölgesine odaklanarak büyümeye devam edeceğiz. 2017 yılında yatırımlarımıza devam edeceğiz. Huawei olarak Türkiye'nin 2023 planlarına uygun olarak ülkeye katkıda bulunma planımız var.

Türkiye'deki merkezimizde 2016 yılında 30'dan fazla ülkeye, 82'den fazla proje sağladık. Dünya çapında 16 Ar-Ge merkezimiz var. Türkiye'deki merkezde Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) için yazılım ve yenilik üzerine odaklandık. Merkezimiz BSS, Dijital Hizmetler, SmartCare ve 4,5G gibi alanlarda ileri teknoloji bilişim çözümleri üretmek üzere 5 ürün alanına sahip. Huawei Türkiye merkezi Çin dışında bulunan en büyük ikinci yazılım merkezi olup, Türkiye ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinden en bilindik ve en büyük telekomünikasyon operatörleri ile çalışıyor."

Wu Lianqing merkezle, devrimsel nitelikte, dünya çapında ve son teknolojileri sağlamak üzere Türk üniversiteleri ve Türk mühendisler arasında bir köprü kurduklarını belirterek, "2016 yılında 20 proje üzerinden 14 üniversite ve 30 akademisyen ile iş birliği yaptık. 2017 yılında merkezde yapay zeka ve büyük veri konularında üniversiteler ile iş birliğini güçlendireceğiz." diye konuştu.

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