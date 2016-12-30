Koç Holding Başkanı Ömer Koç: "Gün el ele verip yeni büyüme hikâyesi yazma günüdür"

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2009’DAN BERİ EN YAVAŞ YIL

Dünya ekonomisindeki son duruma bakıldığında, 2016’nın, 2009’dan beri büyümenin en yavaş yılı olduğunu belirten Koç, güçlü bir Türkiye ve piyasa ekonomisi için güçlü ve şeffaf kurumlara, tarafsız ve hızlı çalışan bir hukuk sistemine, hukukun üstünlüğüne, hak ve özgürlüklerin korunmasına, adil bir vergi düzenine ve kayıt dışı ekonomi ile mücadeleye ihtiyaç olduğunu vurguladı ve “Bu değerleri kaybetme, erozyona uğratma lüksümüz yok” dedi.