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Koç Holding Başkanı Ömer Koç: "Gün el ele verip yeni büyüme hikâyesi yazma günüdür"

30 Aralık 2016 Cuma, 01:57:29

Koç Holding Başkanı Ömer Koç, zor bir yılın geride kaldığını söylerken, “Gün yüksek potansiyeli ortaya çıkaracak planlama ve işbirliğiyle yeni büyüme ve başarı hikâyeleri yazma günü” diye konuştu

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    Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, ülke olarak demokrasi ve Cumhuriyet’in temel değerlerinin kıymetinin daha iyi anlaşıldığı zor bir yılın geride bırakıldığını ifade etti.

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    Ekonominin de zorlu süreçlerden geçtiğine işaret eden Koç, büyümedeki yavaşlama, artan işsizlik, piyasalardaki dalgalanmalar ve belirsizliklerin, iş dünyasının karşı karşıya kaldığı sorunların başında geldiğini söyledi.

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    Koç, “Gün, sahip olduğumuz yüksek potansiyeli ortaya çıkaracak planlama ve işbirliği ile el ele vererek her zamankinden fazla çalışma, yeni büyüme ve başarı hikâyeleri yazma günü” dedi.

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