Ankara-Niğde Otoyol Projesi için ihale teklifleri başladı

Ankara-Niğde Otoyol Projesi için ihale tarihi açıklandı. Proje tamamlandığında Edirne'den Urfa'ya kesintisiz ulaşım sağlanması hedefleniyor.
Türkiye’nin önemli otoyol projeleri arasında yer alan Ankara Niğde Otoyolu, planlanana göre, Ankara Çevre Otoyolu’nun güneyinde bulunan Gölbaşı ilçesinden başlayacak. Otoyol, Niğde-Gölcük kavşağında ise sona erecek. Ankara Niğde Otoyolu tamamlandığında bağlantı otoyoluyla Kırşehir'e de ulaşılabilecek.
330 KİLOMETRELİK YOL
Ankara-Niğde Otoyol Projesi'nin ihalesi, 14 Nisan 2017'de Yap-İşlet-Devret modeliyle tüm istekliler arasında kapalı teklif alma usulüyle yapılması kararlaştırıldı. 330 kilometrelik Ankara-Niğde Otoyolu'nun yapılmasıyla Edirne'den Urfa'ya kesintisiz ulaşım sağlanması hedefleniyor.
İstekliler, geçici teminat tutarı 75 milyon lira olan ihale dosyasını 16 Ocak 2017 itibarıyla Karayolları Genel Müdürlüğünde ücretsiz görebilir.
Akşam Gazetesi