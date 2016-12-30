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Dış ticaret açığı Kasım'da yüzde 4,1 azaldı

Türkiye'nin ihracatı, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 artarak 12 milyar 817 milyon dolar, dış ticaret açığı yüzde 4,1 azalarak 4 milyar 113 milyon dolar oldu.

30 Aralık 2016 Cuma, 10:37:17 Güncelleme: 10:39:17 AA

Türkiye'nin ihracatı, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 artarak 12 milyar 817 milyon dolar, ithalatı yüzde 6 artarak 16 milyar 931 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kasımda dış ticaret açığı, yüzde 4,1 azalarak 4 milyar 113 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan kasım ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ihracat kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 artarak 12 milyar 817 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 6 artarak 16 milyar 931 milyon dolara çıktı. Bu dönemde, dış ticaret açığı ise 4 milyar 291 milyon dolardan yüzde 4,1 azalışla 4 milyar 113 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın kasım ayında yüzde 73,1 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 75,7'ye yükseldi.

İhracat, bu yılın ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 azalarak 129 milyar 793 milyon dolara düştü. İthalat da geçen yılın ocak-kasım dönemine göre yüzde 4,8 gerileyerek 180 milyar 196 milyon dolar oldu. Bu dönemde, dış ticaret açığı ise yüzde 11,8 azalarak 50 milyar 403 milyon dolara geriledi.

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