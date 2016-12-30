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Şehit yakınına elektrik indirimi uygulanacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından alınan karara göre, 15 Temmuz şehit yakını ve gazileri kullandıkları elektriği yüzde 50 ucuz kullanabilecekler

30 Aralık 2016 Cuma, 10:55:18 Güncelleme: 10:57:46

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ülkesi ve milleti için hayatını kaybederek şehitlik mertebesine erişen vatandaşların aileleri ile gazilerin ikametgahlarında tükettikleri elektriği yüzde 50 ucuz kullanmalarını kararlaştırdı.

EPDK, Emekli Sandığı veya Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından kendilerine şehit veya gazi maaşının bağlandığının belgelenmesi koşuluyla şehit aileleri, gaziler ve dul eşlerinin ikamet ettiği meskeninde tüketilen elektrik enerjisinin, alt abone grubu kapsamına alınmasına karar verdi. 15 Temmuz şehit yakını ve gazilerini de dahil etti.

Takvim Gazetesi

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