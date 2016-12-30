Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ve YOİKK toplantı gerçekleştirdi

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Faizsiz finans ürünlerine ilişkin kurumlar ve katma değer vergi istisnasının kapsamına her türlü varlık ve hakları dahil ettik. Gayrimenkul sertifikası modeliyle faizsiz finans araçlarını geliştirdik ve yaygınlaştırdık. Amacımız, bu ürünleri diğer menkul kıymetlerle aynı seviyeye getirmektir." dedi.

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK), Canikli başkanlığında Başbakanlık Merkez Bina'da toplandı.

Canikli, açılış konuşmasında, YOİKK çalışmalarını, 2007'den itibaren takvime bağlayarak gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Bugüne kadar 10 farklı eylem planı kapsamında, yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik 734 farklı konunun, kamu ve özel sektör temsilcisi uzmanlar tarafından istişare edildiğini anımsatan Canikli, geçen 15 yıllık dönemde 23 YOİKK ve 64 Yönlendirme Komitesi Toplantısı yapıldığını söyledi.

YAPISAL REFORMLAR GELECEK DÖNEMDE DE DEVAM EDECEK

AK Parti hükümetlerinin göreve geldiği yıldan bu yana yatırım, üretim ve ihracat odaklı ekonomiyle ilgili gerçekleştirilen pek çok mevzuat düzenlemesinin, öncelikle YOİKK'in mutfağından geçtiğini anlatan Canikli, düzenlemelerin teknik düzeyde özel sektörle şekillendirildiğini söyledi. Hükümetleri döneminde yatırım ortamının kalitesinin arttırılmasına yönelik yapısal reformların, değişmeyen öncelikleri arasında yer aldığına işaret eden Canikli, bunun gelecek dönemde de devam edeceğini vurguladı.

Canikli, ağustosta kesinleşen yasal düzenlemeyle, yatırımcılar açısından işlemlerin kolaylaştırılmasını, sürelerin kısaltılmasını ve maliyetlerin azaltılmasını hedeflediklerini belirterek, söz konusu yasal düzenlemeyle aralarında İcra İflas Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu'nun da yer aldığı 20'ye yakın yasada önemli düzenleme gerçekleştirildiğini anımsattı. Canikli, "Pek çok işlemde damga vergisi ve harç kaldırıldı, kapsamları da sınırlandırıldı. Böylece iş ve yatırım ortamındaki vergi yükü, önemli ölçüde hafifletildi." dedi.

KARŞILIKSIZ ÇEKE YAPTIRIM GELİYOR

Vergi ve prim borçları ile ilgili son derece başarılı yapılandırma gerçekleştirildiğinin altını çizen Canikli, ticari hayatta güven ve şeffaflığı daha da güçlendirmek için karekodlu çek uygulamasının başlatıldığını, karşılıksız çeke yaptırımların etkinleştirildiğini kaydetti. Şirketlerin kuruluş ve tasfiye işlemlerinin kolaylaştırıldığını dile getiren Canikli, gereksiz bürokratik formalitelerin ayıklandığını vurguladı.

Otomatik BES uygulamasına 1 Ocak'ta geçileceğini, Türkiye Varlık Fonu kurulduğunu anımsatan Canikli, faizsiz finans ürünlerine ilişkin düzenlemeye değindi. Canikli, "Faizsiz finans ürünlerinin üzerindeki, vergi kaynaklı ilave maliyetleri kaldırıyoruz. Faizsiz finans ürünlerine ilişkin kurumlar ve katma değer vergi istisnasının kapsamına her türlü varlık ve hakları dahil ettik. Gayrimenkul sertifikası modeliyle faizsiz finans araçlarını geliştirdik ve yaygınlaştırdık. Amacımız, bu ürünleri diğer menkul kıymetlerle aynı seviyeye getirmektir." ifadelerini kullandı.

Canikli, ekonomi açısından önem taşıyan pek çok kilit sektörde gerçekleştirilecek yatırımlar için proje bazlı destek mekanizması oluşturulduğunu Uluslararası İş Gücü Kanunu'nun yürürlüğe konulduğunu, Turkuaz Kart sistemiyle nitelikli yabancı kişilere ülkede süresiz çalışma ve ikamet hakkı verildiğini anlattı.

İHTİSAS MAHKEMELERİ ETKİN HALE GELECEK

KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve bu kapasiteyi artırmak amacıyla ekim ayında ticari işlemlerde taşınır rehni ile ilgili kanunun çıkarıldığını ve yürürlüğe girdiğine değinen Canikli, "Finans ve bilişim başta olmak üzere ihtisas mahkemelerini aktif hale getiriyoruz, Rekabet Kurumunun kararlarına yönelik, uzlaşma müessesini kuruyoruz, iş uyuşmazlıklarına arabuluculuk müessesini getiriyoruz. Bilirkişilik müessesi yeniden yapılandırıldı. Yargıda bu bilirkişilik konusu kapsamlı bir şekilde ele alındı ve bu müesseseyi kurumsal bir yapıya kavuşturacak ve sistemin etkinliği artıracak düzenleme kasım ayında hayata geçirildi." şeklinde konuştu.