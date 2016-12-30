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Doğtaş Kelebek Mobilya
İŞ-YAŞAM

Mobius Türkiye'de mobilya yatırımı hamlesinde bulundu

Milyarder yatırımcı Mark Mobius'un fon yöneticisi olduğu Franklin Templeton, Doğtaş Kelebek Mobilya'nın 3,5 milyon hissesini borsadan satın aldı

30 Aralık 2016 Cuma, 14:01:41 Güncelleme: 14:04:45

Gelişen piyasalar denildiğinde ilk akla gelen isimlerden milyarder yatırımcı Mark Mobius’un fon yönettiği Franklin Templeton Investments, Doğtaş Kelebek Mobilya sermayesinin yüzde 1,69’unu borsadan alarak Türk mobilya sektörüne yatırım yaptı.

Doğtaş Kelebek Mobilya, bugün Borsa İstanbul Toptan Satışlar Pazarı’nda 3,5 milyon hissesini 1,35 TL fiyattan Mobius’un gelişen piyasalar fonunu yönettiği Franklin Templeton Investments’a satışını gerçekleştirdi. Böylece 3 milyon 524 bin 82 TL nominal bedelli paylar için fonun ödediği rakam 4 milyon 757 bin 510 TL oldu.

HİSSE BAŞINA 1,35 TL

Pay bedeli olan 1,35 TL başvuru tarihi itibariyle bir önceki haftanın son iş gününden geriye doğru ağırlıklı ortalama fiyatlar alınarak belirlendi ve  İş Yatırım Menkul Değerler aracılığıyla gerçekleşti. İşlemin takası da Takasbank ve MKK nezdinde sağlanacak.

2013'TE GERİ ALINAN PAYLAR

Doğtaş Mobilya 2013 yılında Kelebek Mobilya ile birleşme sırasında ayrılma hakkını kullanmak isteyen yatırımcıların toplamda şirket sermayesinin yüzde 1,69’una denk gelen 3 milyon 524 bin 82 adet hisseyi geri almıştı. Şirket, 28 Aralık’ta bu payları borsada satacağını açıklamış ve dün de alıcının Franklin Templeton Investments olacağını KAP’a bildirmişti.

7 MADDEDE MOBİUS'UN 2017 STRATEJİSİ

Mobius, daha önce BusinessHT'de yayınlanan değerlendirmelerinde yatırımcılara 2017 için dalgalanmalara hazır olup uzun vadeye odaklanmalarını önermişti. Mobius, "Yatırımcılar için uzun vadeli bir görüş sahibi olup kısa vadede finansal piyasalarda görmeye devam etmeyi beklediğimiz dalgalanmalara kapılmamak önemli olacak" demişti. 

Business HT

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