Garanti Bankası alacaklarını sattı

Türkiye Garanti Bankası KAP'a yaptığı açıklamada, 410.6 milyon TL değerinde tahsili gecikmiş alacağını 17.1 milyon TL'ye Varlık Yönetim şirketlerine sattığını duyurdu.

Garanti Bankası alacaklarının 207.030.766,73 TL kısmını 14.6 milyon TL'ye Güven Varlık Yönetim AŞ.'ye, 203.583.441,44 TL kısmınıysa 2.5 milyon TL'ye Sümer Varlık Yönetim AŞ.'ye sattığını açıkladı.

Garanti Bankası KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bankamızın takipteki krediler portföyünde yer alan ve toplam anapara bakiyesi 22 Kasım 2016 tarihi itibarı ile 207.030.766,73 -TL olan; kredi kartı, bireysel destek kredisi ve kredili mevduat ve masraf hesabı türündeki kredilere ilişkin tahsili gecikmiş alacakları, 14.600.000,00.-TL.'ye Güven Varlık Yönetim AŞ.'ye, 24 Kasım 2016 tarihi itibarı ile anapara bakiyesi 203.583.441,44-TL. olan; ticari krediler, çek hesapları, sigorta alacakları, kredi kartı, kredili mevduat ve masraf hesabı türündeki sorunlu ticari kredi alacakları, 2.500.000,00 TL.'ye Sümer Varlık Yönetim AŞ.'ye satılmıştır"

Bloomberg HT