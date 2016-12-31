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Nurettin Canikli
İŞ-YAŞAM

Türkiye'de 'ekonomik seferberlik' başladı

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, 2017 yılında 100 bini kamuda, 600 bin gencin iş bulacağını söyledi.

31 Aralık 2016 Cumartesi, 11:35:45 Güncelleme: 11:37:41

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Türkiye ekonomisinde güçlü büyümenin 2017'ye damgasını vuracağını söyledi. "2017 yılı ekonomide Türkiye'nin yükseldiği bir yıl olacaktır" diyen Canikli, "İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 80'lerin üzerine çıkacak, 600 binin üzerinde gence net bir istihdam kapasitesi oluşacaktır.

Bunun 500 bin tanesi kamunun desteği ama özel sektör eliyle gerçekleştirilecek, 100 bin istihdam kapasitesi de kamu tarafından oluşturulacak" şeklinde konuştu. 2017'de yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılacak olan imalata yönelik yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranını, mevcut orana ilave olarak yüzde 15 daha artırdıklarını anlatan Canikli, "2017'de iş olanakları ve istihdamı artırmaya, özel sektör firmalarımızın maliyetlerini düşürmeye yönelik tedbirlerimiz devam edecek" dedi.

SEFERBERLİK VAR

Kamu ve özel kesim yatırımlarının üretim ve istihdamı öne çıkaracağını vurgulayan Canikli, Türkiye'nin içinden geçtiği bu süreçte daha fazla yatırım, istihdam ve refahın artırılması için 'ekonomik seferberlik' ilan edildiğini belirtti.

Takvim Gazetesi

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