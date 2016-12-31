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Başbakan Yıldırım 4 projeyi onayladı

Başbakan Binali Yıldırım, yaptığı açıklamada, 4 yeni projenin onayladıp, bu yıl hizmete gireceğini açıkladı.

31 Aralık 2016 Cumartesi, 11:42:10 Güncelleme: 11:43:08

Başbakan Binali Yıldırım, Dağkapı-Hastane Raylı Sistem Hattı, Yozgat Havalimanı, Karaman Havalimanı ve Tokat Yeni Havalimanı Yapımı projelerini onayladı.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, Başbakan Binali Yıldırım, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının Dağkapı-Hastane Raylı Sistem Hattı projesi, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Yozgat Havalimanı ve Karaman Havalimanı projeleri ile DHMİ Genel Müdürlüğü Tokat Yeni Havalimanı Yapımı projelerini onaylayarak 2016 yılı yatırım programına ekledi.

Akşam Gazetesi

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YORUMLAR 0
  • Misafir 14 dakika önce
    istanbul banliyö trenini getirin artık yeter
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