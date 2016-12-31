Tüketici şikayetlerinde ıslak imza aranmayacak

Tüketici hakem heyetine elektronik, mobil ya da ıslak imza zorunluluğu olmadan e-Devlet Kapısı üzerinden başvuru yapılabilecek.

Tüketici şikayetlerinin daha hızlı çözülmesi amacıyla hayata geçirilen Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) yenilendi.

Yenilenmiş hali yarından itibaren kullanıma açılacak sistem, tüketici hakem heyetine elektronik, mobil ya da ıslak imza zorunluluğu olmadan e-Devlet Kapısı üzerinden başvuru yapma imkanı getiriyor.

TÜBİS'e mevcut durumda e-Devlet Kapısı üzerinden giriş yapılıyor ancak elektronik, mobil ya da ıslak imza zorunluluğu gerekiyordu. Islak imzası 15 gün içinde ilgili heyete iletilmeyen başvuru işleme alınmıyordu. Yarından itibaren ise tüketici hakem heyetlerine e-Devlet Kapısı'ndan gelen başvurularda elektronik, mobil ve ıslak imza zorunluluğu aranmayacak.

FİZİKİ EVRAK SAYISI AZALACAK

Fiziki evrak sayısının azalmasına yol açacak yeni uygulamayla, tüketicilerin e-Devlet Kapısı'na yönlendirilmesi amaçlandı. Ayrıca, tüketici hakem heyetlerinin başvuruları hızlıca işleme alması hedeflendi.

Tüketiciler yapmış oldukları başvuruların hangi aşamada olduğuyla ilgili ayrıntılı bilgiye TÜBİS üzerinden ulaşabilecek. Avukatlar da müvekkilleri adına TÜBİS üzerinden başvuru yapabilecek.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile entegre olan sistem sayesinde, tüketici şikayetlerine yönelik kararlar elektronik ortamda muhatabına iletilecek. Böylece tebligat aşamasında paradan ve zaman tasarruf sağlanmış olacak.