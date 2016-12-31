Sütte regülasyona 2017'de de devam edilecek

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Et ve Süt Kurumunun (ESK) bu sene süt piyasasını regüle etmek amacıyla piyasadan aldığı çiğ sütü, süt tozuna dönüştürerek üreticinin mağduriyet yaşamasına engel olduğunu belirterek, "Süt piyasasına müdahale 2017 yılında da devam edecek." dedi.

Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakanlık yetkililerinin geçen günlerde süt üretici örgütleri ve süt sanayi temsilcileriyle bir araya gelerek sektörün önemli konularını masaya yatırdıklarını ifade etti.

Bu toplantıda, sektör temsilcileri tarafından süt regülasyonu uygulamasının ESK tarafından yeni yılda da sürdürülmesinin öneminin vurgulandığını aktaran Çelik, "Bilindiği gibi ESK, 2016 yılında piyasayı regüle etmek amacıyla piyasadan aldığı sütü, süt tozuna dönüştürerek üreticilerimizin mağduriyet yaşamasına engel olmuştur. Aynı kararlılığımız bu yıl da devam edecek. 2016 yılında regülasyon görevini etkin bir şekilde yürüten ESK, aynı görevini 2017 yılında da devam ettirecek." diye konuştu.

Çelik, Ulusal Süt Konseyinin 1 litre çiğ süt bedelini 1,21 lira olarak açıkladığına işaret ederek, ESK'nın uygulamasının Konseyin belirlediği referans fiyat baz alınarak yürütüleceğini dile getirdi.

"MÜDAHALEYLE DİŞİ HAYVANLARIN KESİME GİTMESİNİN DE ÖNÜNDE GEÇİLDİ"

ESK tarafından süt alımına Mart ayında başlanıldığını hatırlatan Çelik, "Kasım ayı itibarıyla üretici birlikleri ve kooperatifler aracılığıyla yağsız süt tozu yaptırılmak üzere yaklaşık 214 bin ton çiğ süt alındı. Bu sütler 13 farklı süt tozu tesisinde işlenerek yaklaşık 18 bin ton yağsız süt tozu üretimi gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.

Çelik, üretimin yoğun olduğu bölgelerde 0,7 liraya kadar düşen süt fiyatlarının müdahale sonrası alım yapılan bölgelerde 2016 yılı referans fiyatı olan 1,15 lira seviyelerinde dengelendiğini kaydetti.

Müdahaleyle dişi hayvanların kesime gitmesinin de önlendiğine dikkati çeken Çelik, böylelikle hem süt sektöründeki hem de büyükbaş hayvancılıktaki üreticilerin mağdur olmalarının engellendiğini bildirdi.