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İhracatta TL kullanımı 11 ayda yüzde 26 arttı

TL'nin ihracat işlemlerinde kullanımı, Ocak-Kasım 2016'da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,35 arttı

31 Aralık 2016 Cumartesi, 12:55:11 Güncelleme: 12:55:56 AA

Türk lirasının (TL) ihracat işlemlerinde kullanımı, Ocak-Kasım 2016'da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,35 arttı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye, bu yılın 11 ayında 129 milyar 793 milyon 81 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Söz konusu ihracatın 6 milyar 952 milyon 297 bin dolarlık kısmı TL karşılığında yapıldı.

TL karşılığında yapılan ihracat Ocak-Kasım 2016'da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,35'lik artış kaydetti. 2015 yılının ocak-kasım döneminde TL karşılığı yapılan ihracat tutarı 5 milyar 502 milyon 200 bin dolar olmuştu.

Bu yılın 11 ayındaki ihracatın yüzde 48,39'u avro, yüzde 42,61'i dolar, yüzde 5,35'i TL, yüzde 3,12'si İngiliz sterlini, geri kalanı da diğer para birimleri ile gerçekleştirildi.

Verilere göre, Ocak-Kasım 2016'da ithalat işlemlerinin de 12 milyar 890 milyon 191 bin dolarlık kısmı TL ile yapıldı. TL ile yapılan ithalat tutarı, 11 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,63 artış gösterdi. Ocak-Kasım 2015'te 12 milyar 319 milyon 606 bin dolarlık ithalat TL karşılığında yapılmıştı.

İthalatın yüzde 55,89'u dolar, yüzde 35,62'si avro, yüzde 7,15'i TL, geri kalan bölümü de diğer para birimleriyle gerçekleştirildi.

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