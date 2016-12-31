Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, son i̇ki̇ yıldır esnafın kayıt ücretleri̇ ve ai̇datlarına, asgari̇ ücret artışından kaynaklanan yaklaşık yüzde 38'lik farkı yansıtmadıklarını belirterek, "Türkiye'de ekonomik ve sosyal hayatın çok önemli bir kesimini temsil eden esnaf ve sanatkarlarımızın üzerlerindeki yükün daha da artırılmaması amacıyla bu kararı aldık." ifadesini kullandı.

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, Esnaf ve Sanatkarların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandığını hatırlattı.

TESK Yönetim Kurulunun aldığı kararla, esnaf ve sanatkarın kayıt ücreti ve yıllık aidatlarının iki yıldır artırılmadığını ifade eden Palandöken, bu şekilde asgari ücret artışından kaynaklanan yaklaşık yüzde 38'lik farkı esnafa yansıtmadıklarına dikkati çekti.

Bendevi Palandöken, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ekonomik ve sosyal hayatın çok önemli bir kesimini temsil eden esnaf ve sanatkarlarımızın üzerlerindeki yükün daha da artırılmaması amacıyla bu kararı aldık. 2016 yılında aldığımız karar, 2017 yılında da aynı şekilde devam edecek. Bu durumda esnaf ve sanatkarın 2017 yılında ödeyeceği kayıt ücreti ve yıllık aidatlar Ankara, İstanbul ve İzmir'deki odalarda 318 lira olarak uygulanacak. İkinci grup odalarda 29 il 255 lira ve üçüncü grup odalarda büyükşehir statüsünde bulunan kalkınmada öncelikli 10 ilde 191 lira ve diğer kalkınmada öncelikli 39 ilde ise 178 lira olacak."

YENİ YIL MESAJI

Palandöken, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda da bu senenin, esnaf ve millet için olumlu, olumsuz gelişmelerin yaşandığı zor bir yıl olduğunu belirtti.

TESK Genel Başkanı Palandöken, "Yeni yılın esnaf ve sanatkarlarımız için bol kazançlı, sağlıklı ve huzurlu bir yıl olmasını diliyorum. 2017 yılının ülkemiz için ekonomik istikrarın ve huzur ortamının sağlanacağı bir yıl olacağına inanıyorum. Yeni yılda dünyada barış ve merhamet duygularının ön plana çıkmasını, çağdaş ülkeler seviyesinde bir medeniyet anlayışının dünya genelinde yaygınlaşmasını temenni ediyorum. 2017 yılı esnafımıza, devletimize, milletimize ve bütün dünyaya hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.