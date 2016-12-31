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Keçiören Metrosu
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Keçiören metrosu 5 Ocak'ta açılacak

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Keçiören-Ankara arasını 1,5 saatten 16 dakikaya düşürecek olan Keçiören metrosunun 5 Ocak'ta faaliyete geçeceğini açıkladı

31 Aralık 2016 Cumartesi, 16:16:26 Güncelleme: 16:18:28

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Ankara Keçiören metrosunun 5 Ocak açılacağını söyledi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankara Keçiören metrosunun 5 Ocak 2017 saat 14.00'te açılacağını söyledi.

2004'TE YAPIMINA BAŞLANDI

Yapımına Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü tarafından 2004'te başlanan Keçiören Metrosu, 7 Mayıs 2011'de ODTÜ Metro İstasyonu'nda gerçekleştirilen törenle Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına devredilmişti.

Binali Yıldırım, Başbakanlık görevini devraldıktan sonra inşaatının uzun sürmesine göndermede bulunularak, gençler arasında "Aşkımız Keçiören Metrosu gibi olsun, hiç bitmesin" ifadeleriyle mizah konusu olan metroya ilişkin, "Üzgünüm, bu arzuyu yerine getiremeyeceğiz. Bu sene sonu inşallah Ulaştırma Bakanımız ve ekibi Keçiören Metrosu'nu da açmış olacak" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

1,5 SAATLİK YOL 16 DAKİKAYA İNECEK

AKM ile Keçiören arasındaki Keçiören Metrosu hattının, araçlar dahil toplam yatırım bedelinin 1 milyar lira olduğu belirtiliyor.

Toplam uzunluğu 9,2 kilometre olan hat hizmete girip tam kapasite çalıştığında Keçiören'den Ankara'nın merkezine günde yaklaşık 800 bin, saatte ise 50 bin yolcunun seyahat etmesi bekleniyor. Metronun, trafikte yaklaşık 1,5 saat süren yolculuğu da 16 dakikaya indireceği ifade ediliyor.

Akşam Gazetesi

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