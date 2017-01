'2017 de detoks yılı'

2016, güne felaket haberleriyle uyandığımız, üzerimizde uçakların alçaldığı, sokakta hızlı adımlarla yürüdüğümüz, mutlu olduğumuz anlardan bile utandığımız bir yıl oldu. Ne olduğunu anlamaya çalışmaktan, kronik hale gelen gelecek korkusundan, bugünü yaşamayı unuttuk. Daha az sokağa çıkmaya, koşa koşa eve gitmeye, bir gün sonramızı bile

öngörememeye başladık. Bu, işin rakamlarla ifade edilmeyen tarafı, hemen sonrasında da rakamlara bakalım.

Kasım ayında tüketici güveni yüzde 8 gerilemeyle son 8 yılın en sert düşüşünü yaşadı. Türk Lirası son 3 ayda yüzde 20 değer kaybetti. Zaten kaybettiğimiz yaşama iştahımız, bu kez somut nedenlerle de neredeyse kesildi. Biz bütün bunları yaşarken, cep telefonlarımıza gelen indirim, kampanya mesajlarını okumadan silerken, Türkiye’de 375 bin kişinin çalıştığı, 47 milyar dolarlık iç pazar büyüklüğüne sahip bir sektör de şapkadan tavşan çıkartmaya çalışıyordu. Türkiye’nin en dinamik sektörlerinden perakende, bir yandan artan maliyetler ve kârsızlık baskısıyla boğuşurken bir yandan da tüketiciyi mağazaya çekmeye çalışıyordu. Sektörün büyük oyuncularıyla konuşunca 2016’nın tam bir mücadele yılı olduğu ortaya çıktı. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, “Öte yandan bu yılı bir detoks yılı olarak da tanımlayabiliriz. 2017 de öyle olacak. Kurlardaki yükselmeyle kira maliyetleri artan sektör, verimsiz mağazalardan vazgeçme konusunda daha cesur davrandı” dedi.

Belli ki 2017 de kolay bir yıl olmayacak. Ama belki de bu zorluklar sektörü, yeni pazarlar yaratma ve çok kanallı perakendecilik konusunda ateşleyecek...

BOYNER GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEM BOYNER:

‘Ekonominin düzelmesini bekleme lüksümüz yok’

Markalarımızın sadık müşterilerine yıllar içinde yaptığımız yatırımlar sayesinde bu zor yılı yüzde 10’un üzerinde bir büyümeyle kapatıyoruz. Özellikle 2013-2016 arasında perakende sektörüne büyük katkısı olan “turist akımı”nın heyecanına kendimizi kaptırmadık, yan gelip yatmadık. Enerjimizin büyük bölümünü mağazalarımızı tekrar tekrar

ziyaret eden sadık müşterilerimize daha iyi hizmet ve daha fazla satış yapmak için harcadık. Hayata geçirdiğimiz CRM-teknoloji yatırımları ve Hopi gibi yenilikçi uygulamalar sayesinde 2016’daki durgunlukla başa çıkabildik. Ayrıca tüm gruptaki internet satış gelirlerinin yüzde 60 civarında büyümesinin de performansa önemli katkısı oldu. İnternetin tüm

grup satışlarındaki payı da 2016’da yüzde12’nin üzerine çıktı. Global ve makro veriler 2017 için çok iyimser bir tablo çizmese de biz 2017 hazırlıklarımızı ve yatırımlarımızı sadece kendi çabamızla yüzde 20 büyüme hedefine uygun şekilde planladık. Turizmde bir iyileşme olursa bunun üzerine ek katkısı olacaktır. 2017’de de hem bize sadık 16 milyonun üzerindeki müşterimize hem de yeni müşterilerimize yatırım yapmaya devam edeceğiz. İnternet satışlarımızın da yine yüzde 60’ın üzerinde büyümesini bekliyoruz. Alışverişin App’i Hopi 2016’da üye sayısını 4 milyonun üzerine çıkardı. 2016 gibi zor bir yılda Hopi’nin Paracık’ları hem müşterilere hem de üye markalara büyük katkı sağladı. Hopi’nin 2017’de 5.5 milyona ulaşacak üye sayısıyla, üye markalarına daha da büyük satış ve katkı getirmesini bekliyoruz.

1000 KİŞİLİK YENİ İSTİHDAM

2017 sonuna kadar 1000 yeni gencimize istihdam yaratacağız. İş insanları olarak ekonominin önemli aktörleriyiz. Yatırım yapmak için ekonominin düzelmesini beklemek lüksümüz ve hakkımız yok. Yatırım yaparak ve işlerimizi iyileştirerek ekonomiyi iyileştirme sorumluluğumuz var. Bence Türkiye’ye yapacağımız en büyük katkı işimizde en iyi olmayı hedeflemek ve gelişmiş ülke standartlarından da gelişmiş yenilikçi ürün ve hizmetleri müşterilerimize sunmaktır.

TWİGY YKB, BİRLEŞMİŞ MARKALAR DERNEĞİ BAŞKANI SİNAN ÖNCEL:

‘Verimsiz mağazayı kapatıp, enerjiyi kar getirene aktardır'

BMD 149 firmanın 500 markasını temsil ediyor. Bu yıl çok büyük tehlikeler atlatıp çok büyük kayıplar verdik ama memleketimiz yine birlik içinde 2017 yılını karşılıyor. Yaşadığımız olaylar farklı şekilde sonuçlansaydı bugün belki perakendeyi, ekonomiyi bile konuşamaz haldeydik. Bunu moral olsun diye söylemiyorum, bu kadar felaketin yarasını kısa zamanda sardıysak bu Türkiye’nin dinamizmi ve gücünü gösterir. 2017 için umutlu olmamı sağlayan en önemli şey de bu. Evet kayıplarımız var. Ben yazın turizm bölgelerinde 250 tane drugstore ile çalışıyorum, geçen sezon dörtte üçüyle çalışamadım. Turizm bölgelerinde kötü bir dönem geçirdik. Yaz ayındaki kayıplarımızı kapatmak için kış koleksiyonlarımıza ağırlık verdik. Bizim sektörün genelinin de hızla verimsiz mağazaları kapatıp verimlilerin kârlarını kaybetmemeye odaklandıklarını görüyorum. Herkes detoks yapmaya yöneldi. 2017’de de devam edecek

bu. Benim öngörüm şu, Sayın Cumhurbaşmanı’mızın çağrısına uyan pek çok AVM perakendecilere iyi tekliflerle gelecek diye düşünüyorum.

DeFACTO YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI İHSAN ATEŞ:

‘E-ticareti yurtdışında büyüteceğiz’

2017’nin Türkiye’de genel olarak belirsizliklerin azaldığı, hazırgiyim ve moda sektörünün canlı geçeceği bir yıl olacağını öngörüyoruz. Şu anda perakendeciler için en kritik konu alışveriş merkezi kiraları. Burada TL’ye dönüşü çok önemsiyoruz. Biz başka ülkelerdeki operasyonlarımızda Rusya’da ruble, Kazakistan’da tenge kullanıyoruz. Sadece Türkiye’de TL kazanırken kiralar dolar ve Euro ile ödeniyor. Bununla ilgili AVM yönetimleri ve perakendeciler arasında bir uzlaşma olmasını umuyoruz. 2017’de toplam 125 milyon TL yatırım, toplam 100’den fazla yeni mağaza açacağız. Kazakistan’daki dağıtım merkezinde kapasite artırımı yapılacak.

ÇOK KANALLI OLMA DÖNEMİ

Bunun dışındaw Fas, Güney Irak, Mısır, Beyaz Rusya ve Rusya’da 4 yeni dağıtım merkezi kurulacak. Fiziksel mağazamız olan her ülkede omnichannel’ı (çok kanallı) devreye sokma planımız var. Diğer bir strateji de; online olarak yurtdışına açılmak. Bugün Türkiye dışında 32 ülkenin müşterisine e-ticaret sitesiyle müşterilere ulaşılıyor. Müşterilerimizin her şeyi bulabilecekleri yeni mağaza konsepti oluşturuyoruz.Mağazalarda her şeyi satma konseptine su, şeker, kırtasiye ürünleriyle başladık. Bunun dışında bebek kıyafetleri de yeni yılda odak noktası. ABD’de Amazon üzerinden 46 eyalette DeFacto satıyoruz. Satış kanallarımızı artırmak amacıyla pek çok ülkede lider global e-ticaret platformları ile görüşmelerimiz devam ediyor.

LcWAIKIKI YÖNETİM KURULU BAŞKANI VAHAP KÜÇÜK:

‘Yurtdışının cirodaki payı yüzde 30 olacak'

2016’da yüzde 25 büyüdük, hedefimiz yüzde 27 idi, biraz gerisinde kaldık. Bu yıl yurtdışında 110, Türkiye’de 40 yeni mağaza açacağız. Yurtdışı büyümemiz beklediğimizin üzerinde gidiyor. Tüketici her zaman bu tür krizlerde bir alt segmentteki markaya doğru iner, bunu biz de hissediyoruz. Verimsiz mağazayı tabii ki kapatırız, ama bu bizde pek olmuyor. Kira ciro oranının yüzde 10’un üzerinde olması sıkıntıdır bizim segmentte, üst segmentte yüzde 15’e kadar çıkabilir. Biz frene basmadık, 2013 vizyonumuza uygun ilerliyoruz. Şu anda 34 ülkedeyiz, bu yıl Asya Endonezya, Afrika Kenya, Libya, İsrail görüşmelerimiz devam ediyor. Malezya da olabilir. Ciromuz 9 milyar 400 milyon tl oldu, yurtdışı mağazaların ciro payı yüzde 30’a çıkacak.

KOTON YÖNETİM KURULU BAŞKANI YILMAZ YILMAZ:

‘Farklı kategorilerle trafiği artırdık'

2016 farklı kategorilerde yeni yatırım kararları açısından da hareketli bir yıl oldu. Koton Jeans ve Koton Beauty’ye konsantre olduk. Bunlar için ayrı mağazalar da açıyoruz. Mağazalara her gün 80 yeni ürün girdi, bu da müşterinin ziyaret sıklığını artırdı. Modaya odaklandık, çeşidi artırdık ve böylece 2016’yı iyi kapattık. Biz C1 ve C2 SES

(sosyoekonomik statü) gruplarında düzenli olarak büyüyen bir markayız. Ama son dönemde krizin de etkisiyle AA ve A+ lokasyonlarında da büyümeler yakalamaya başladık. Önümüzdeki iki yılda Çin ya da Hindistan’da büyük bir sürpriz yapmaya hazırlanıyoruz. 2017’de 31’i’ü yurtiçinde, 36’sı yurt dışında olmak üzere 67 yeni mağaza açmayı hedefliyoruz. Koton’un bulunduğu ülke sayısını da 26’dan 29’a çıkaracağız.

ESEN EVRAN / GAZETE HABERTÜRK