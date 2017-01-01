Naci Ağbal: Harç ödemeleri bundan sonra...

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye’yi rekabet endeksinde üst sıralara taşıyacak düzenlemeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirterek, ''Şirket kurmak veya kurulu şirketlerinin bilgilerinde değişiklik yapmak isteyenler, harç ödemeleri için artık vergi dairesine veya bankaya gitmek zorunda kalmayacak.'' dedi. Ağbal, söz konusu harçların, yeni yılla birlikte artık diğer işlemlerin de yapıldığı sanayi ve ticaret veya ticaret odalarında tek noktada ödenebileceğini bildirdi.

Ağbal, yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla yaptıkları düzenlemelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yatırımlar ve işletmeler üzerindeki dolaylı vergi yüklerini aşağı çektiklerini, damga vergisi ve harçlarla ilgili önemli vergi istisnaları getirdiklerini hatırlatan Ağbal, Türkiye'ye daha fazla uluslararası yatırım gelmesi için mevzuattaki belirsizlikleri bir bir kaldırdıklarını ifade etti.

Bu kapsamda, şirket kurulumuna ilişkin de önemli düzenlemeler yaptıklarını ve buradaki maliyetleri aşağı çektiklerini vurgulayan Ağbal, şunları kaydetti:

''Şimdi bu konuda bir adım daha atıyoruz. Şirket kurmak veya kurulu şirketlerinin bilgilerinde değişiklik yapmak isteyenler, harç ödemeleri için artık vergi dairesine veya bankaya gitmek zorunda kalmayacak. Bu konuda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile birlikte Muğla'da başlattığımız pilot uygulamayı tüm Türkiye’ye yayıyoruz. Ticaret sicil harçları, yeni yılla birlikte diğer işlemlerin de yapıldığı sanayi ve ticaret veya ticaret odalarında tek noktada ödenebilecek.''

BÜROKRASİ AZALACAK

Söz konusu odalara verilen bu yetkiyle işlemlerin daha hızlı sonuçlanacağını dile getiren Ağbal, ''Şirket kuracak veya bilgilerinde değişiklik yapacak mükelleflerimizin artık vergi dairelerinde işi yok. İlgili odada işlemlerini bitirip çıkabilecekler." dedi.

Ağbal, bu sayede bürokrasiyi azalttıklarına, zaman kaybını ortadan kaldırdıklarına ve vatandaşı bir yükten daha kurtardıklarına işaret ederek, ''Bu uygulama, yeni yılla birlikte İstanbul hariç tüm illerimizde başlamış olacak. İstanbul’da ise bu uygulamaya bir hafta sonra geçmeyi hedefliyoruz.'' ifadesini kullandı.