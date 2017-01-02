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Oasis ilk kez Las Vegas'taki CES Fuarı'nda sergilenecek

Las Vegas’ta dünya prömiyeri yapılacak geleceğin otomobilinde Türkiye imzası var. TÜBİTAK, elektrikli ve sürücüsüz Oasis’in geliştirilme aşamasında yer aldı.

02 Ocak 2017 Pazartesi, 11:03:04 Güncelleme: 15:10:28

İlginç tasarımlarıyla tanınan İsviçreli Rinspeed'in yeni konsept aracı Oasis, otomotiv dünyasında büyük ses getirecek. Las Vegas'ta düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2017'de ilk kez vitrine çıkacak geleceğin otomobilinde Türkiye'nin de imzası var.

ZF, TRW, Siemens, Dekra, Blackberry, Osram gibi alanında uzman birçok firmanın desteklediği Oasis'e Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu da (TÜBİTAK) katkı sağladı. Geleceğin otomobilinin geliştirme aşamasında yer aldı.

Gebze'deki tesislerinde yerli otomobil için çalışmalar yürüten TÜBİTAK, buna bağlı olarak sürücüsüz (otonom) sürüş, batarya hücresi, batarya modül ve paketi, elektrik motoru, merkezi kontrol ünitesi, batarya yönetim sistemi, menzin uzatıcı, aktif sürüş ve sürüş destek sistemleri geliştirilmesi için araştırmalar yapıyor.

ARACIN İÇİNDE BAHÇE VAR

Otomotiv dünyasında ilk kez kullanılan birçok yeni teknolojinin bulunduğu Oasis, yüzde 100 elektrikli ve otonom sürüş özelliğine sahip. Aracın en önemli özelliklerinden biri fonksiyonel direksiyon simidi. Sürücü otomobili otonom sürüş moduna aldığında, direksiyon katlanarak klavyeye dönüşüyor.

Araçta otomotiv dünyasında bir ilk olma özelliği taşıyan 5K ekran kullanılmış. Yüksek çözünürlülüğe sahip ekran ilk kez bir otomobilde kullanılıyor. Akıllı sürüş asistanının bulunduğu araçtaki sensörler sayesinde aracın çevresi 360 derece kontrol edilebiliyor. Yayalar holografik yazı vasıtasıyla uyarılıyor. Oasis'nin şaşırtan bir başka özelliği de içinde ufak bir bahçe olması. Aracın ön kısmında bulunan bu bahçede çiçek yetiştirmek mümkün.

İKİNCİ DURAK DETROIT

İlk kez Las Vegas'taki CES Fuarı'nda sergilenecek olan Oasis'in sonraki durağı ise Detroit Otomobil Fuarı olacak. Oasis, otomotiv dünyasının kalbinin attığı Detroit'te, otomobil severlerin beğenisine sunulacak. Mart ayında ise Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilenecek.

OTOCULAR ELEKTRONİK FUARINI İŞGAL ETTİ

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES, elektronik firmalarının yanı sıra otomotivcilerin de büyük ilgisini çekiyor. Bu yılki fuarda birçok otomotiv firması yeni modellerini ve konsept araçlarını sergileyecek.

Rinspeed'in Oasis konseptinin dışında, Tesla'nın rakibi olarak doğan Faraday yeni elektrikli SUV prototipini CES'de tanıtacak. Ayrıca Toyota Amerika, UX adı verilen konsept aracını Las Vegas'ta sergileyecek. Kesin olmamakla birlikte Fiat Chrysler'in de fuarda Chrysler Pasifica'nın elektrikli versiyonunu sergilemesi bekleniyor. Ford'un sürprizi ise otonom sürüş özelliğine sahip hibrit Fusion modeli.

Sabah

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