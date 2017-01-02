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Otogaz
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Otogaza 15 kuruş zam geldi

Benzin ve motorinin ardından otogaza da zam geldi. Otogaz fiyatına yarından geçerli olmak üzere 15 kuruş zam yapıldı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 13:02:38 Güncelleme: 16:34:24 HABERTURK.COM

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), otogazda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 15 kuruş fiyat artışı yapıldığını duyurdu. PÜİS, gaz yağında 13 kuruş, siyah ürünlerde de 6 kuruşluk fiyat artışı olduğunu açıkladı.  

Benzin ve motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor. Benzin 22 Aralık'ta 10 kuruş, motorin de 1 Ocak'ta 12 kuruş zamlanmıştı.

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YORUMLAR 9
  • Misafir 49 dakika önce
    Bu kadarda olmaz yazıktır günahtır. 1 Yılda ne kadar zam geldi bir buna bakın birde maaşlara gelen zaman bakın.
  • Misafir 2 saat önce
    benzin 10 tl disel 9 tl lpg 7,50 tl olmalı
  • Misafir 2 saat önce
    benzin 10 tl disel 9 tl lpg 7,50 tl olmalı
  • Misafir 2 saat önce
    aslında 10 tl olsun
  • Misafir 2 saat önce
    3 lira yapında uğraşmayın kuruş kuruş 3 olacak belli
  • Misafir 2 saat önce
    Ben benzini 5 tlye alıyorsam gazda pahalansın bence
  • Misafir 2 saat önce
    petrol pahlandı yapcak şey yok.
  • Misafir 3 saat önce
    Ne güzel bak, işte böyle olmalı.
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