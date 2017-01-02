Otogaza 15 kuruş zam geldi

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), otogazda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 15 kuruş fiyat artışı yapıldığını duyurdu. PÜİS, gaz yağında 13 kuruş, siyah ürünlerde de 6 kuruşluk fiyat artışı olduğunu açıkladı.

Benzin ve motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor. Benzin 22 Aralık'ta 10 kuruş, motorin de 1 Ocak'ta 12 kuruş zamlanmıştı.