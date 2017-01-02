Otogaza 15 kuruş zam geldi

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), otogazda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 15 kuruş fiyat artışı yapıldığını duyurdu. PÜİS, gaz yağında 13 kuruş, siyah ürünlerde de 6 kuruşluk fiyat artışı olduğunu açıkladı.
Benzin ve motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor. Benzin 22 Aralık'ta 10 kuruş, motorin de 1 Ocak'ta 12 kuruş zamlanmıştı.
— PÜİS (@TRPUIS) January 2, 2017
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YORUMLAR 9
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Misafir 49 dakika önceBu kadarda olmaz yazıktır günahtır. 1 Yılda ne kadar zam geldi bir buna bakın birde maaşlara gelen zaman bakın.60
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Misafir 2 saat öncebenzin 10 tl disel 9 tl lpg 7,50 tl olmalı213
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Misafir 2 saat öncebenzin 10 tl disel 9 tl lpg 7,50 tl olmalı150
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Misafir 2 saat önceaslında 10 tl olsun123
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Misafir 2 saat önce3 lira yapında uğraşmayın kuruş kuruş 3 olacak belli153
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Misafir 2 saat önceBen benzini 5 tlye alıyorsam gazda pahalansın bence1227
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Misafir 2 saat öncepetrol pahlandı yapcak şey yok.921
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Misafir 3 saat önceNe güzel bak, işte böyle olmalı.186
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