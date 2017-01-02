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SGK, taksidini ödemeyenin yapılandırmasını iptal edecek!

Gelir İdaresi Başkanlığı, 6736 Sayılı Kanuna başvuran ve yapılandırılan borçlarını peşin ödemeyi tercih eden mükellefler için gecikme zamlarıyla birlikte bugün ödeyebileceklerini açıkladı. Öte yandan SGK, taksidini ödemeyenin yapılandırması iptal edileceğini duyurdu

02 Ocak 2017 Pazartesi, 14:03:00 Güncelleme: 15:38:30 İHA

Gelir İşleri Başkanlığı, borç yapılandırmasını peşin ödemeyi tercih eden mükellefler için açıklama yaptı.

Buna göre, 6736 Sayılı Kanuna başvuran ve yapılandırılan borçlarını peşin ödemeyi tercih eden mükellefler, 2 Ocak 2017 Pazartesi (bu tarih dahil) gününe kadar yapılandırılan tutarı geç ödeme zammı ile birlikte ödeyebileceği belirtildi.
6736 Sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan tutarların peşin ödeme süresi ile taksitli ödemeyi tercih edenler için ilk taksit ödeme süresi 30 Kasım 2016 tarihinde sona erdiğini açıkladığı açıklama şöyle;

'Anılan Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve peşin ödemeyi tercih eden mükelleflerden 30 Kasım 2016 tarihine kadar ödemelerini yapmamış olanlar, 2 Ocak 2017 Pazartesi (bu tarih dahil) gününe kadar peşin ödenecek tutarları yüzde 1,40 oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödemeleri halinde Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanabileceklerdir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliğinde yer almaktadır.' denildi.

SGK TAKSİDİNİ ÖDEMEYENİN YAPILANDIRMASI İPTAL EDİLECEK

Öte yandan Sosyal Güvenlik Kurumu Şanlıurfa İl Müdürlüğü (SGK) tarafından yapılan açıklamada, borçlarını yapılandıranların 2 Ocak 2017 tarihine kadar ödeme yapması gerektiği hatırlatılarak, aksi halde ise yapılandırmanın bozulacağı belirtildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Şanlıurfa İl Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada,"Peşin ve ilk iki taksitten birini 2 Ocak 2017' ye kadar ödemeyenlerin yapılandırması bozuluyor. 6736 sayılı Kanun kapsamında SGK borcunu yapılandıranların peşin yada taksitlendirme ödemelerinin son başvuru günü 2 Ocak 2017 pazartesi günü sona eriyor. Bu tarihte ödenmeyen taksit veya peşin tutarlardan dolayı yapılandırma bozulacaktır. Yapılandırma taksitlerinden ilk ikisinin süresi içinde ödenmemesi, taksitlendirme süresi içerisinde cari ay prim borçlarının, bir takvim yılı içerisinde, ikiden fazla ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırma haklarını kaybedeceklerdir" denildi.

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YORUMLAR 5
  • Misafir 6 dakika önce
    ÖDEME SON GÜNÜ SGK AMA ÖDENMİYOR
  • Misafir 13 dakika önce
    para yatıracaz alacak yer yok....hepsi iptal.....yapılandımam bozulursa sorumlusu kim bilen varmı eyyyyy sgk. mu
  • Misafir 21 dakika önce
    sistem bozuk nereye ödeme yapacam sgk telefonlara cevap vermiyor
  • Misafir 28 dakika önce
    sgk 170 i arayın sistem yok uzatacaklar mecbur
  • Misafir 33 dakika önce
    ÖDEME YAPILAMIYOR.
  • Misafir 49 dakika önce
    sistem bozuk iptal edilecek diyosubuz bunun açıklaması ne 9 dan beri sistem yok para yatıramıyoruz ?
  • Misafir 1 saat önce
    SİSTEM DONMUŞ ALMIYORLAR AMA
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