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Elektrik kesintileri sanayi bölgelerindeki üretimi olumsuz yönde etkiliyor

TAYSAD Başkanı Alper Kanca: Gebze bölgesinde yer alan 120 civarındaki üyemiz, 5 gün peş peşe üretim yapamadığı için otomotiv ana sanayi firmalarına ürün tedarik edememekte, bu durum ana sanayi firmalarımızın da kısa zaman içinde üretimlerinin durmasına zemin hazırlamakta" dedi

02 Ocak 2017 Pazartesi, 17:22:03 Güncelleme: 17:23:37 AA

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, son 5 günde yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle sadece Gebze bölgesindeki otomotiv tedarik sanayi firmalarının 300 milyon avronun üzerinde kayıplarının söz konusu olduğunu ve bu kaybın her geçen saat arttığını bildirdi.

Kanca, Kocaeli-Gebze bölgesinde beş gündür yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, kesintilerden en çok etkilenen bölgelerin başında İstanbul'un doğusunda, Kocaeli'nin batısında bulunan organize sanayi bölgelerinin (OSB) geldiğini aktardı.

Özellikle otomotiv sanayisinin kalbinin attığı Gebze'deki Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde (TOSB) üretimin durma noktasına geldiğini belirten Kanca, Gebze bölgesinde yer alan 120 civarındaki üyelerinin 5 gün peş peşe üretim yapamadığı için otomotiv ana sanayi firmalarına ürün tedarik edemediğini, bu durumun ana sanayi firmalarının da kısa zaman içinde üretimlerinin durmasına zemin hazırladığını kaydetti.

Kanca, Gebze bölgesinde 16 civarında OSB bulunduğunu ve bu OSB'lerde yüzlerce üretici firmanın yer aldığını ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu

"ÜRETİM YAPAMAMAK CİDDİ BİR PROBLEM"

"Bizim faaliyet gösterdiğimiz TOSB da bu bölgelerden yalnızca biri. TOSB'da, yurt içi ve yurt dışındaki araç üreticilerine parça tedariki yapan 80 tane fabrika var. Bu fabrikalar, 29 Aralık 2016 Perşembe günü sabah saat 04.00'ten beri elektriksiz durumda. İşçilerimiz makinelerin başında bekliyor. Fakat elektrik olmadığı için üretim yapamıyoruz.

Üretim yapamamak ciddi bir problem. İhracat şampiyonu olan otomotiv sektörünün böyle bir durumla karşı karşıya kalması sonucu, sadece Gebze bölgesindeki otomotiv tedarik sanayi firmalarının 300 milyon Euro’nun üzerinde bir kaybı söz konusu ve bu kayıp her geçen saat artmakta.

Bir diğer önemli problem ise ara stoklarımızın bitmesi. Çünkü biz otomotiv sektöründe saatlik çalışıyoruz. Yani şu anda ürettiğimizi 1 saat sonra müşterimize vermek zorundayız. Ne yazık ki şu an elimizde ürün kalmadı. Bizim ürettiğimiz parçalarla çalışan, dünyaya araba ihraç eden Türkiye'nin büyük araç üreticileri var. Bu nedenle Türkiye'nin araç üreten, ihracat şampiyonu büyük firmaları durmak zorunda kalacak."

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