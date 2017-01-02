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Prim borcu
İŞ-YAŞAM

SGK yeniden yapılandırma ödemelerinde süreyi uzattı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yeniden yapılandırma kapsamına giren alacakların ilk taksit ödemelerinin bugün son günü olduğunu hatırlatarak, "Tahsilat sisteminde yaşanan sıkıntılar nedeniyle süre 9 Ocak mesai bitimine kadar uzadıldı" açıklamasını yaptı

02 Ocak 2017 Pazartesi, 17:23:49 Güncelleme: 17:56:42 HABERTURK.COM

SGK'dan az önce yapılan açıklama şöyle :

"Bilindiği üzere, Kurumumuz alacaklarının tahsiline ilişkin peşin ödemeler ve ilk taksit ödemelerinin bugün son günüydü. 02/01/2017 pazartesi günü (bugün), Kurumumuzla prim tahsilat anlaşması olan bankaların Kurumumuz tahsilat sistemleriyle iletişiminde sıkıntılar yaşanmış ve prim tahsilatlarında aksaklıklar oluşmuştur.Prim ödeme yükümlülerimizin mağduriyetlerini önlemek amacıyla son ödeme günü 02/01/2017 tarihi olan prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemleri 09/01/2017 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak söz konusu ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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YORUMLAR 1
  • Misafir 5 saat önce
    1970dogumluyum işe giriş tarihim11.10.2000 kaç yaşında emekli olabilirim
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