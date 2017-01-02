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TCDD çalışanlarının maaş promosyonu belli oldu

Yaklaşık 26 bin TCDD çalışanı 3 yıl için bir defada ödenmek şartıyla bin 600 Türk lirası maaş promosyonu alacak

02 Ocak 2017 Pazartesi, 17:44:52 Güncelleme: 17:45:59 AA

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü çalışanları bin 600 lira maaş promosyonu alacak.

Ulaştırma Memur-Sen'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TCDD merkez ve taşra teşkilatını oluşturan tüm birimleri ilgilendiren banka maaş promosyonu ihalesi sonuçlandı.

İhale komisyonlarına, TCDD Genel Müdür Yardımcısı Murat Kavak, Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Can Cankesen, Demiryolu İş Genel Sekreteri Hüseyin Kaya, Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıları İbrahim Uslu, Kenan Çalışkan ve Vakıfbank temsilcileri katıldı.

Vakıfbank tarafından kazanılan ihaleye göre, yaklaşık 26 bin TCDD çalışanı 3 yıl için bir defada ödenmek şartıyla bin 600 Türk lirası maaş promosyonu alacak.

Promosyon ödemesi anlaşmanın sağlandığı bugünden itibaren 7 gün içerisinde çalışanların hesabına yatırılacak.

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