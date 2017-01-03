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Sigara cezaları sigara içmenin cezası
İŞ-YAŞAM

Sigara cezaları yüzde 3.83 artırıldı

Kapalı alanda sigara içmenin cezası 105 TL’den 109 TL’ye, yere izmarit atmanın cezası 63 TL’den 65 TL’ye yükseldi. Sigaraya benzeyen sakız ve şeker üretene 149 bin lira ceza kesilecek

03 Ocak 2017 Salı, 01:34:45 Güncelleme: 01:52:57

Sigaranın ardından sigara cezaları da zamlandı. 1 Ocak’tan geçerli sigara cezaları yüzde 3.83 oranında artırıldı. Sağlık Bakanlığı, yeni listeyi illere göndererek bu tarife üzerinden ceza kesilmesini istedi. Buna göre sigaraya benzeyen sakız ve şeker üretene 149 bin lira, televizyonda ve internette sigara satana 183 bin TL ceza kesilecek. Kapalı alanda sigara içmenin cezası ise 105 TL’den 109 TL’ye yükseldi.

KOKU VE DUMAN TECRİDİ

Bakımevi, cezaevi, ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinde sigara içilebilir alan toplam alanın yüzde 10’unu geçmeyecek. Bu alanlar koku ve duman geçişini önleyecek şekilde tecrit edilecek. Söz konusu alanların tavan, kapı ve pencereleri dışında dört tarafı duvar olacak. Standartlara uygun havalandırma tertibatı kullanılacak bu bölümlere 18 yaşından küçüklerin girmesine izin verilmeyecek. Bu kuralların yerine getirilmemesi halinde bin 486 TL ile 7 bin 453 TL ceza verilecek. Ceza tutarı daha önce bin 432 TL ile 7 bin 179 TL arasındaydı.

Aralık ayı başında tütün ürünlerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yüzde 27.5 oranında artırılmış, 5 Aralık’tan itibaren yürürlüğe giren yeni zamlı satışlara göre sigaralara paket başı 50 kuruş ila 1 TL zam uygulanmıştı.

ÇEVREYİ KİRLETENE 65 TL

İşte yeni sigara yasağı cezaları:

SİGARAYA İZİN VEREN İŞLETMEYE 7 BİN 453 TL

Lütfi ERDOĞAN / GAZETE HABERTÜRK

 

 

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 4 dakika önce
    çok guzel omus
  • Misafir 47 dakika önce
    belediyelerden başlasınlar.
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