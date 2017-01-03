Kapsül deterjana çocuk önlemi

Tek kullanımlık çözünür ambalajda bulunan, renkleriyle dikkat çeken sıvı çamaşır deterjanları için “çocuk önlemi” uygulanacak. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Avrupa Birliği’ne (AB) uyum kapsamında hazırladığı deterjan yönetmeliği taslağında, deterjanlardaki kimyasallar yeniden belirlendi. Buna göre, deterjanlarda fosfat ve fosfor bileşikleri kısıtlanacak. Bakanlık, piyasaya girmesine izin vereceği deterjanlar için test yaptıracak.

Taslağa göre, bu tür deterjanlar, rengini gizleyecek bir dış ambalaj içine alınacak. Ambalajda, “Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın” ifadesi yer alacak. Deterjan kutusunun kapağı, çocuklar tarafından açılamayacak şekilde tasarlanacak. Deterjan kapsülü, kazayla ağza alınması halinde, ağızdan atılmasını sağlayacak caydırıcı bir tat içerecek. Orijinal ambalajı dışında deterjan satılamayacak. Ambalajın üzerinde ürünün adı, ticari adı, şirketin tam adresi ve telefon numarası gibi bilgiler yer alacak.

Deniz ÇİÇEK / GAZETE HABERTÜRK