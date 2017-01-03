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Kapsül deterjan çocuk önlemi sıvı çamaşır deterjanları
İŞ-YAŞAM

Kapsül deterjana çocuk önlemi

Renkleri ile çocukların dikkatini çeken sıvı çamaşır deterjanları için çocuk önlemi uygulanacak

03 Ocak 2017 Salı, 01:57:54 Güncelleme: 02:09:42

Tek kullanımlık çözünür ambalajda bulunan, renkleriyle dikkat çeken sıvı çamaşır deterjanları için “çocuk önlemi” uygulanacak. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Avrupa Birliği’ne (AB) uyum kapsamında hazırladığı deterjan yönetmeliği taslağında, deterjanlardaki kimyasallar yeniden belirlendi. Buna göre, deterjanlarda fosfat ve fosfor bileşikleri kısıtlanacak. Bakanlık, piyasaya girmesine izin vereceği deterjanlar için test yaptıracak.

Taslağa göre, bu tür deterjanlar, rengini gizleyecek bir dış ambalaj içine alınacak. Ambalajda, “Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın” ifadesi yer alacak. Deterjan kutusunun kapağı, çocuklar tarafından açılamayacak şekilde tasarlanacak. Deterjan kapsülü, kazayla ağza alınması halinde, ağızdan atılmasını sağlayacak caydırıcı bir tat içerecek. Orijinal ambalajı dışında deterjan satılamayacak. Ambalajın üzerinde ürünün adı, ticari adı, şirketin tam adresi ve telefon numarası gibi bilgiler yer alacak.

Deniz ÇİÇEK / GAZETE HABERTÜRK

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YORUMLAR 2
  • Misafir 33 saniye önce
    deterjan firmaları kanser yayıyor
  • Misafir 6 dakika önce
    Güzel bi gelişme
  • Misafir 1 saat önce
    GÜZEL VALLA
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