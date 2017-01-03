TÜİK 2016 yılı enflasyon rakamlarını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) 2016 yılında yüzde 8.53 arttığını açıkladı. Aralık ayında TÜFE, yüzde 1.64 arttı.

Piyasaların beklentisi TÜFE'nin Aralık ayında yüzde 0.9, yıllık yüzde 7.6 olacağı yönündeydi.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 9,94 arttı. Yİ-ÜFE yüzde 2,98 artış gösterdi.

Aralık itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre, tüketici fiyatları yüzde 7,78, yurt içi üretici fiyatları yüzde 4,3 arttı.

MEMUR EMEKLİLERİNE KÖTÜ HABER

Yıllık enflasyon milyonlarca emekli ve memuru yakından ilgilendiriyor. 2016'nın ikinci yarısında enflasyonun yüzde 5'i aşması durumunda memur emeklilileri enflasyon farkı alacaktı. Ancak ikinci yarıda enflasyondaki artış yüzde 4.73 seviyesinde kaldı. Bugün açıklanan enflasyon rakamları ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 4.73 oranında artacak

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ ALKOLLÜ İÇECEK VE TÜTÜNDE

Aylık en yüksek artış yüzde 7,33 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2016 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,29, ulaştırmada yüzde 1,97, eğlence ve kültürde yüzde 1,42 ve ev eşyasında yüzde 1,28 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 2,55 ile giyim ve ayakkabı oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2016 yılı Aralık ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 0,14 ile haberleşme oldu.

"YAPILAN ZAMLARIN ETKİSİNİ GÖRÜYORUZ"

Enflasyon rakamlarıyla ilgili olarak Işık FX Analisti Gizmen Nalbantoğlu şu değerlendirmeyi yaptı: "Aralık ayında %8.53 artan enflasyon ile yılı Merkez Bankası’nın hedefinin oldukça üzerinde kapattık. Enflasyondaki yükselişte gıda fiyatlarında görülen düzeltmenin sona ermesi ve yapılan zamların etkisini görüyoruz. Özellikle yaz aylarında turizm sektöründeki sıkıntılar nedeniyle hizmet sektörü ve talepteki zayıflama gıda fiyatlarının yükselmesini sınırlıyordu. Çekirdek enflasyon tarafında ise kur geçişkenliğinin görülmeye başlandığını görüyoruz. Yılın ilk yarısında kurun gecikmeli etkileri çekirdek enflasyonu yukarı çekmeye devam etmesini bekliyorum.

Yıllık bazda en yüksek artış %31.59 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Burada zamların etkisini görülüyor. Önümüzdeki ay ÖTV, köprü zamlarının etkileriyle enflasyonda yükseliş devam edebilir. İlk çeyrekte ayrıca petrol ve enerji fiyatlarındaki artış enflasyon üzerinde etkili olacaktır. Şubat ve Mart aylarında baz etkisiyle birlikte enflasyonda yükselişin devam edebileceğini düşünüyorum.

Üretici fiyatlarına baktığımızda ise kurdaki yükselişin etkisini net bir biçimde görüyoruz. Girdi maliyetlerinin artmasından kaynaklı %10’a dayanmış bir üretici fiyatları verisi görüyoruz.

Enflasyondaki yükseliş sonrası gözler yine her zaman olduğu gibi Merkez Bankası’na çevrilecek. Aralık ayı toplantısında, döviz kuru hareketlerinin enflasyon görünümündeki iyileşmeyi sınırladığı belirtilmişti.

Merkez Bankası’nın Ocak toplantısında alacağı karar önemli olacak. İç talepteki toparlanmanın yanında, kredi talebinde beklenen yükseliş bu yıl için enflasyon üzerinde yukarı yönlü risk oluşturuyor. Merkez Bankası enflasyonda yükseliş beklediğinden Ocak ayını pas geçebilir. Ancak ilk çeyrek rakamlarına göre Şubat veya Mart ayında faiz artırmak zorunda kalabilir. Kurda ise 3.50-3.55 bandının yukarı kırılması ile 3.60 seviyesine doğru yükseliş devam edebilir."