İŞ-YAŞAM HABERLERİ
03 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Altın
İŞ-YAŞAM

Altının gramı yaklaşık bir ayın zirvesinde seyrediyor

Altının gram fiyatı, yüzde 1,1 değer kazanarak 132,8 lira ile yaklaşık 1 ayın zirvesine çıktı.Kapalıçarşı'da çeyrek altın 218, Cumhuriyet altını 887 liradan satılıyor.

03 Ocak 2017 Salı, 12:23:38 Güncelleme: 12:25:04 AA

Altının gram fiyatı, 2016 yılının son haftasında başladığı yükselişini yeni yıla da taşıdı ve bugün serbest piyasada ivme kazanan çıkışı ile 6 Aralık 2016 tarihinden bu yana en yüksek seviyesi olan 132,8 lirayı gördü. Gram altın saat 11.15 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 132,7 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 218, Cumhuriyet altını 887 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise bugün Asya piyasalarında 1.159 dolara kadar çıkmasının ardından kazançlarının bir kısmını geri vererek şu dakikalarda 1.154 dolar seviyesinde dengelendi.

AA Finans Analisti İslam Memiş, yılın ilk işlem gününde yatay bir seyirde işlemler gerçekleştiren altın fiyatlarının, hafta boyunca ABD'de açıklanacak önemli verilerin belirsizliği nedeniyle yükseliş isteğinde haftayı tamamlayabileceğini belirterek, "Bu hafta piyasalar ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam, ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik verilerine odaklanacak." diye konuştu.

Altının gram fiyatının, dolar kurundaki yükselişin etkisiyle 132 lira direncini aştığını aktaran Memiş, ons altında ise 1.150-1.160 dolar bandının takip edileceğini dile getirdi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Yeme-içmeci dayanışmayla ‘Hayatına sahip çık’ diyecek
İŞ-YAŞAM

"Hepimiz Reina'yız" diyecekler!
Yeni kimlikler ne zaman dağıtılacak?
İŞ-YAŞAM

Yeni kimliğini almayan kalmasın!

SGK yeniden yapılandırma ödemelerinde süreyi uzattı
İŞ-YAŞAM

Son gün bugündü! O süre uzatıldı...
TCDD çalışanlarının maaş promosyonu belli oldu
İŞ-YAŞAM

1.600 TL maaş promosyonu alacaklar!
Elektrik kesintileri sanayi bölgelerindeki üretimi olumsuz yönde etkiliyor
İŞ-YAŞAM

"5 günlük kayıp 300 milyon euroyu aştı"
İDO Eskihisar-Topçular hattında yüzde 25 indirim yaptı
İŞ-YAŞAM

Eskihisar-Topçular hattında yüzde 25 indirim!
Altının gramı yaklaşık bir ayın zirvesinde seyrediyor
İŞ-YAŞAM

ALTIN ZİRVEYE TIRMANIYOR!
Borsa İstanbul 20 şirketin piyasa değerini açıkladı
İŞ-YAŞAM

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN DEĞERLİ 20 ŞİRKETİ!
TÜİK 2016 yılı enflasyon rakamlarını açıkladı
İŞ-YAŞAM

EMEKLİLER NE KADAR ZAM ALACAK?
Kargolara terör takibi gelecek
İŞ-YAŞAM

KARGO TAŞIMACILIĞINDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR!
Bingöl'de SÜTAŞ tesisi kurulacak
İŞ-YAŞAM

SÜT DEVİNDEN YATIRIM MÜJDESİ!
Bakan Elvan 7 bin kişiye istihdam sağlayacaklarını açıkladı
İŞ-YAŞAM

MÜJDE! 7 BİN KİŞİYE İŞ KAPISI ARALANIYOR!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme