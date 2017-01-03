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2017’de özel kargo trenleriyle taşımacılık yapılacak

UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Eldener: "Türkiye'de ilk kez kargo şehri uygulaması, İstanbul Yeni Havalimanı'nda hayata geçirilecek. İGA Havalimanı İşletmesi ile görüşmeler yapıyoruz"

03 Ocak 2017 Salı, 17:17:41 Güncelleme: 17:19:53 AA

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener, Türkiye’de ilk kargo şehri uygulamasının İstanbul Yeni Havalimanı’nda hayata geçirileceğini, bu konuda İGA Havalimanı İşletmesi ile görüşmeler yaptıklarını bildirdi.

Eldener, 2016 yılı gerçekleşmeleri ve bu yıla ilişkin beklentilerini paylaştığı basın toplantısında, UTİKAD'ın 424 üyesiyle yaklaşık 50 bin kişiye istihdam sağladığını kaydetti.

15 Temmuz'daki darbe girişiminin sektörü olumsuz etkilediğini, yatırımcıların bekleme haline geçtiğini belirten Eldener, "Avrupa'ya giden mülteciler, güvenlikle ilgili sorunları beraberinde getirdi. Araçlardaki güvenlik kontrolleri ve beklemeler arttı. Gümrük kapılarında 2 güne kadar beklemeler söz konusu. Bu konu otomatik olarak lojistik maliyetlerini artırıyor ve verimliliği düşürüyor. Bu sorunun acilen çözülmesi gerektiğine inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Eldener, döviz kurlarındaki artışın ithalatı aşağı çektiğini ancak ihracatı da "olağanüstü" artırmadığını, bunun nedeninin ihracat mallarındaki ciddi ithalat girdisi oranı olduğunu söyledi.

Taşımaların çoğunluğunun deniz yoluyla yapıldığını vurgulayan Eldener, "Demir yolu için altyapının çok iyi kurgulanması gerekiyor. Demir yollarının serbestleşmesine çok önem veriyoruz. Şu an düşük olan demir yolu taşımacılığında gelişme olacak. 2017’de özel kargo trenleriyle taşımacılık yapılacağına şahit olacağız. Bu yıl demir yolunda çok ciddi atılım bekliyoruz." şeklinde konuştu.

"İNSANSIZ HAVA ARAÇLARIYLA PAKET TAŞIMACILIĞI BAŞLADI"

Emre Eldener, lojistik sektöründe kullanılan evrakın önümüzdeki süreçte elektronik ortama geçeceğini, insansız hava araçlarıyla paket taşımacılığının başladığını söyledi.

Bütün dünyada konteynerlerin tartılması zorunluluğunun getirildiğini belirten Eldener, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Güvenlik endişesinden kaynaklanan bu uygulama maliyetleri artırıyor. Biz de bu maliyetleri mecburen müşterilerimize yansıtıyoruz. Yeni havalimanı bizim için çok önemli. Bir kargo şehri var havalimanında. Türkiye’de ilk kez kargo şehri uygulaması, İstanbul Yeni Havalimanı’nda hayata geçirilecek. İGA Havalimanı İşletmesi ile görüşmeler yapıyoruz.

Burasının dünya çapında bir hub olabileceğine inanıyoruz. UTİKAD olarak elleçleme deposu işletme görüşmeleri yapıyoruz. İhracatta birçok müşteriden malları alıp hava yolu taşımasına teslim edemiyoruz. Çünkü Atatürk Havalimanı’nda yer darlığı nedeniyle bu yapılamıyor. Müşterilerimiz uçakla göndermek istiyor ama şu an maliyetler çok yüksek. Uçaklarda konsolidasyon yapabilirsek maliyetleri düşürerek uçaklara daha fazla yük verebileceğiz, uçaklardaki kapasiteleri dolduracağız ve daha hızlı gönderimler yapabileceğiz."

"2017'DEN ÜMİTLİYİM"

Eldener, 2017’de sektörü nelerin beklediğine ilişkin soru üzerine, "Yanı başımızda sıfırdan inşa edilmesi gereken Suriye gibi bir ülke var. Bizdeki altyapı ve inşaat sektörü çok güçlü. Çok iyi inşaat ve mühendislik şirketimiz var. Lojistik olarak yanı başımızda... Suriye'de barış gerçekleşirse orada çok büyük bir potansiyel olduğunu görüyorum. 2017’den ümitliyim." şeklinde konuştu.

Bu yıl ekonomik nedenlerden dolayı şirket birleşmeleri olabileceğini ifade eden Eldener, Gümrük Birliği mevzuatının güncellenmesine ilişkin de, şunları kaydetti:

"Gümrük Birliği üyesi olarak malların ve bireylerin serbest dolaşımının olduğu bir ortamdayız ama hizmetler böyle değil. Avrupa’dan bir tır, Türkiye’den mal alıp gümrük ödemeden çıkıyor. Biz bunu yapamıyoruz. Çifte standart var. Avrupa Birliği’nin Gümrük Birliği anlamında bir parçası olup olmadığımız yeni düzenlemelerle kesinleşecektir."

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