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Jolie’nin mücevheri Kent’in kızından

Coca-Cola'nın CEO'luk koltuğunu bırakacağı açıklanan Muhtar Kent'in kızı Selin Kent, mücevherci oldu

04 Ocak 2017 Çarşamba, 00:28:23 Güncelleme: 00:41:03

Mayıs ayında Coca-Cola’nın CEO’luk koltuğundan ayrılarak Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam edeceği açıklanan Muhtar Kent’in kızı Selin Kent, mücevherci oldu. Tasarımını kendi yaptığı lüks mücevher, yüzük, kolye, küpe ve bileziklerden oluşan ürünlerini iki yıl önce New York’ta kurduğu kendi markası ile satmaya başlayan 30 yaşındaki Selin Kent, son olarak Atlanta’da mağazasını da açtı. Turkofamerica.com’a konuşan Kent, tasarladığı mücevherleri Angeline Jolie, Jessica Alba ve Emma Watson gibi ünlülerin de aldığını söylüyor. Atlanta’da mücevherlere ilginin yoğun olduğunu belirten Kent, ileride Atlanta’da daha fazla mağaza açmayı hedefliyor.

FİYATLAR 100-4000 $ ARASINDA DEĞİŞİYOR

Haberde Selin Kent’in ürünlerinin elmas caddesi olarak da bilinen Manhattan 47’nci caddede üretildiği ve 100 dolar ile 4000 dolar arasında fiyatlarla alıcı bulduğu belirtiliyor. Ürünlerinde 14 kırat altın, elmas ve değerli taşlar kullanan Kent, yeni açtığı mağazası ile ilgili, “Ailem de burada yaşıyor. Piyasayı burada test etme fırsatı çok heyecanlı” diye konuştu. Üniversitede tarih ve politika eğitimi alan Selin Kent, mücevher tasarımı işine başlangıçta hobi olarak başladığını ancak daha sonra bu işin bir girişime evrildiğini söylüyor. Selin Kent, bu işe başlamadan önce metal işleme ve mücevher dizaynı dersleri aldığını sözlerine ekledi.

 

Sefer YÜKSEL / GAZETE HABERTÜRK

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