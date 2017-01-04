Diyarbakır-Sur kentsel dönüşüme girerek yeniden yapılanacak

Tarihi miras Sur’da, tarihi dönüşüm hızlandı. Bir yandan terörün izlerini silecek, diğer yandan Sur’u aslına uygun restore edecek çalışmalar için bugün temel atılıyor. 'Sur’u sevgiyle yükseltiyoruz' sloganıyla yapılacak çalışmalar, kenti yeni bir görünüme kavuşturacak.

Akşam gazetesinin haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım’ın özel önem verdiği Diyarbakır-Sur’daki çalışmalar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün projeleriyle yürütülüyor.

İŞTE BAŞLAYACAK PROJELER

Bugün, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılacağı törenle başlayacak projeler şöyle:

-İçkale Vadisi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi uygulamaya konulacak.

-Suriçi’nde 229 adada, yöresel mimariyle 44 konut için çalışma başlayacak.

- Diyarbakır Kırklar Tepesi Kentsel Tasarım ve Rekreasyon Projesi’nin temeli atılacak.

ÇALIŞMALAR HIZLA İLERLEDİ

Sur bölgesi, terör örgütünün hendek ve barikatlarıyla büyük zarar görmüş, operasyonlar sonrası yenileme çalışmaları büyük bir hızla yürütülmüştü. Zarar tespit çalışmaları hızla tamamlanarak, 'tescilli yapılar' dışında, diğer yapıların yıkım ve enkaz kaldırma işlemleri tamamlandı. Altyapının revizesi için 'Koruma Amaçlı İmar Planı (KAİP) başlatılarak temiz su, atık su ve yağmur suyu projesi tamamlandı.

Hz. Süleyman Camii çevresini kapsayan 115 dönüm büyüklüğündeki İçkale’yi de kapsayan alanda kamulaştırma işlemleri tamamlandı. Yıkım çalışmalarının da bittiği bölgede yapım çalışmaları 1 ay içinde başlayacak. Geleneksel dokuya uygun çalışma için İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki BİMTAŞ da destek veriyor. Alipaşa-Lalebey İmar Planı kapsamında da, 5 etaplı projenin ilk etabında proje tamamlandı, yapım işleri bu yıl başlayacak.

4 SEÇENEKLİ KONUT ADIMI

Bölgede yaşayan vatandaşlara, evleri için dört ayrı seçenek sunuldu. 5 bin hak sahibiyle görüşmelerle hazırlanan seçenekle şöyle oluşturuldu:

- Taşınmazların değerinin nakdi olarak kendilerine ödenmesi seçeneği verildi.

- Üçkuyular ve Çölgüzeli mevkiinde TOKİ konutlarından edinebilme imkanı sağlandı.

- Suriçi’nde vatandaşın evi için projelendirme ve yapım işini Bakanlığın yapması ve vatandaşın buna mukabil Bakanlığa borçlandırılması formülü önerildi.

- Vatandaş, 'Ben kendim yapmak istiyorum' derse, Bakanlığın ‘koruma amaçlı imar planı’ hükümleri doğrultusunda yapmasına izin vermesi sağlandı.

TARİHİ RESTORASYON 5 BİN 637 YENİ KONUT

Terörün hedefi olan Kurşunlu Camii ve Ermeni Katolik Kilisesi’nde restorasyon çalışmaları başlatıldı. Mardin Kapı ve Dağ Kapı arasında ulaşımı sağlayan yol projeleri tamamlandı. Saray Kapısı ve Dağ Kapısı arasında da çalışmalar sürüyor. Bölgede toplamda 5 bin 637 konut üretilecek. Bunlardan bini öncelikli olarak yapılıyor.

YAPILAR 'SUR'U AŞMAYACAK

Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında Suriçi’nde yapılar sur kotunu geçemeyecek. Maksimum yükseklikler; konut alanlarında 2 kat, ticaret alanlarında 3 kat olarak planlandı. Yüksek katlı ve dokuya uymayan kamu binaları yıkılacak.

Milliyet