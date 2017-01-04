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Kabataş'ın 'Martı Projesi' çalışmaları hızla devam ediyor

04 Ocak 2017 Çarşamba, 11:36:54 DHA

Kabataş sahilinde geçtiğimiz aylarda yapımına başlanan, “Kanatları açık bir martı şeklinde tasarlandığı için kamuoyunda “Martı Projesi” olarak da bilinen, “Kabataş Transfer Merkezi Projesi”nde denize doğru uzanacak iskeleler için kazık çakma işlemleri tüm hızıyla sürüyor.

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    Havadan bakıldığında denize doğru uzanan iskelelerin yavaş yavaş şekillenmeye başladığı görülüyor.

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    İskelelerin yüksekliği ise şehrin siluetini bozmaması için 9,5 metreyi geçmeyecek.

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    Projede deniz otobüsü, vapur ve deniz otobüsü iskeleleri yenilenecek.

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