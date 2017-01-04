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Telefon satışları 2016'nın son 2 haftasında rekor kırdı

MOBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Ekşi̇, haftalık 300 bin adedin altına düşen telefon satışlarında 2016'nın son 2 haftasında yüzde 40'ın üzerinde artış yaşandığını söyledi.

04 Ocak 2017 Çarşamba, 15:22:15 Güncelleme: 15:26:46 AA

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Ekşi̇, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl içerisinde döviz kurlarında yaşanan artışların özellikle kasım ayından itibaren telefon fiyatlarına yansımaya başladığını anımsattı.

Bu fiyat artışlarının her hafta parça parça gerçekleştiğini aktaran Ekşi, "Halen de devam ediyor." dedi.

Ekşi, yıl içinde TRT bandrol ücretindeki yükseliş ve artan kurların fiyatlara yansıması ile haftalık 300 bin adedin altına düşen telefon satışlarında yılın son iki haftasında yüzde 40'ın üzerinde artış yaşandığını dile getirdi.

"Bu yüzde 40'lık artışla haftalık telefon satışları 420 binin üzerine çıktı." diyen Ekşi, bu rakamın haftalık bazda şimdiye kadar ulaşılan en yüksek rakam ve bir rekor olduğunu ifade etti.

Ekşi, satışlardaki bu ani sıçramanın olası ÖTV zammından ve yaşanan kur artışlarının fiyatlara daha fazla yansımasından etkilenmek istemeyen tüketicilerin alımlarını öne çekmesinden kaynaklandığına işaret ederek, sözlerine şöyle devam etti:

"Aslında tüketiciler haksız da sayılmazlar, zira ÖTV zammı beklentisi piyasalarda halen hakim. Eski maliyetli stoklarından ya da kendilerini kur artışına karşı hedge etmelerinden dolayı; kur farkını fiyatlarına tam olarak yansıtmamış üreticilerin de bulunduğunu değerlendirecek olduğumuzda, fiyatlardaki artışların devam etmesi pek de sürpriz olmayacaktır."

YILIN EN FAZLA SATIŞ YAPAN AYI ARALIK

MOBİSAD verilerine göre Türkiye'de 2016 yılında toplamda 14 milyon 988 bin telefon satışı gerçekleştirildi.

Bu dönemde aylık en yüksek satış rakamı 1 milyon 475 bin ile aralık ayında gerçekleşirken, ikinci en yüksek satış 1 milyon 325 bin ile mayısta, üçüncü en yüksek satış ise 1 milyon 298 bin ile ocakta kaydedildi.

Telefon satışlarında yılın tamamında en düşük performans 1 milyon 142 bin ile mart ayında gerçekleştirilirken, bu ayın hemen ardından 1 milyon 155 bin ile nisan, 1 milyon 175 bin ile de eylül geldi.

Aynı dönemde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin yaşandığı temmuz ayında 1 milyon 292 bin, haziranda 1 milyon 277 bin, ekimde 1 milyon 257 bin, ağustosta 1 milyon 235 bin, kasımda 1 milyon 182 bin, şubatta ise 1 milyon 175 bin telefon satışı yapıldı.

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