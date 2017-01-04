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Hamsinin fiyatı 15 liraya çıktı

Trabzon’da bir hafta önce tezgahlarda 8 liradan satılan hamsinin fiyatı 15 liraya yükseldi. Trabzonlu balıkçılar Gürcü hamsisinin yolunu gözlüyor. Balıkçı Mehmetcan Örseloğlu, "Vatandaş hamsiden umutluydu ama tarihinde ilk defa bu fiyatları gördü. Kasası 170 lira civarında satılıyor. Kayıklar Gürcistan tarafında doğru gitmeye başladı. Orada da hamsi olmazsa sezon biter" diye konuştu

04 Ocak 2017 Çarşamba, 15:31:33 Güncelleme: 15:34:34 İHA

Trabzon’da yerli hamsinin tezgahlardaki yerini alması fiyatlara yansıdı. Bir hafta önce 8 liradan satılan hamsi 15 liraya kadar yükseldi. Bu sezon Doğu Karadeniz’de istedikleri düzeyde hamsi avlayamayan balıkçılar ise Gürcistan’a doğru yola çıktı. Türk tekneleri tarafından avlanacak Gürcü hamsisinin vatandaşın yüzünü güldürmesi beklenirken, Trabzon’un Moloz mevkiindeki balık halinde tirsi 10-12 lira, hamsi 15 lira, istavrit 15 lira, somon 15 lira, çupra ve levrek 25-30 lira arasında satılıyor.

Hamsinin kasasının 170 liradan satıldığı belirten Mehmetcan Örseloğlu, “Balıkta şuan sıkıntı var. Balıkçılık sanki yavaş yavaş seyrine çekilmeye başladı. Vatandaş hamsiden umutluydu ama tarihinde ilk defa bu fiyatları gördü. Kasası 170 lira civarında satılıyor. Hamsinin çoğunluğu Sinop ve Zonguldak tarafından çıkıyor. Kayıklar Gürcistan tarafında doğru gitmeye başladı. Orada da hamsi olmazsa sezon biter” dedi.

3 TARAFIMIZ DENİZ AMA BALIK YOK

Bilinçsiz avlanmanın gelecek sezonlarda sıkıntı oluşturabileceğini vurgulayan Örseloğlu, “Geçen senede aynı şekilde olmuştu. Bilinçsiz avlanma nedeniyle gelecek yıllarda sıkıntı olabileceğini düşünüyorum. 3-5 sene sonra bu balığı görme şansımız olamayabilir. Yetkililerin bu konuya el atmaları istiyoruz. Dünyada böyle bir şey yok. 3 tarafımız deniz ama balık yok. Balığın nesli de ölüyor. Palamutta tam tersi oldu. Palamut bol oldu hamsi yok. Tirsi 10-12 lira, hamsi 15 lira, istavrit 15 lira, somon 15 lira, çupra ve levrek 25-30 lira arasında değişiyor. Balık fiyatının baya üstünde” şeklinde konuştu.

Trabzon’un Moloz mevkiinde 30 senedir balıkçılık yapan Turgay Memiş ise, son 10 yılın en büyük palamutunun bu sene çıktığını kaydederek “Bol palamut olduğu için hamsi olmaz diye düşündük. Ama hamsi de fazla çıktı. Son dönemlerde kendini göstermeyince fiyatlar pahalı oldu. Palamutun bol olması hamsiyi uzaklaştırdı. Bu sezon mükemmel palamut çıktı” ifadelerini kullandı.

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