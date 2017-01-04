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Orhan Aslıtürk
İŞ-YAŞAM

Orhan Aslıtürk, Kırklareli'nde gözaltına alındı

Hakkında yakalama kararı bulunan işadamı Orhan Aslıtürk'ün Kırklareli'nde gözaltına alındığı bildirildi

04 Ocak 2017 Çarşamba, 16:14:37 Güncelleme: 16:15:57 AA

İşadamı Orhan Aslıtürk, Kırklareli'nde gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Bakırköy 4. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı bulunan Kırklareli'nde bir tekstil fabrikasınında müdür olarak görev yapan Aslıtürk'ü gözaltına aldı.

"Dolandırıcılık ve tehdit" iddiasıyla verilen yakalama kararı doğrultusunda gözaltına alındığı öğrenilen Aslıtürk, Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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