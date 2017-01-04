Sicil affı bu hafta Meclis'e geliyor

Başbakan Binali Yıldırım, esnafları yakından ilgilendiren sicil affı ile ilgili, "Bu hafta Meclis’te görüşülecek ve en kısa sürede de yürürlüğe girecek" dedi.

Başbakan Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde yaptığı açıklamada "O veya bu nedenle sicili bozulmuş esnafa sicil affı getiriyoruz. Verdiğimiz kredilere ulaşamayan esnafımız için büyük kolaylık. Bu hafta Meclis’te görüşülecek ve en kısa sürede de yürürlüğe girecek" dedi.

AHİLİK FONU GELİYOR

'Ahilik ve Esnaf Fonu' ile ilgili de bilgi veren Başbakan Yıldırım "Esnafı bu fonla güvence altına alıyoruz. Olur ya işler her zaman iyi gitmez. İyi günler de var, zor günler de var. Gün geldi dara düştünüz, ne yapacağım diye düşünüyorsunuz. İşte orada sizin yardımınıza koşacak bir mekanizma var. Bu fonla esnafı güvence altına alıyoruz. Bu fon devletle milletin birlikte taşın altına elini koymasıyla oluşuyor. Siz iki koyun, bir de bizden" dedi.

Başbakan Yıldırım, "Terör şu mesajı vermeye çalışıyor, Biz sizi rahatsız edeceğiz. Biz, Türkiyenin istikrarına karşı aldığımız emirler doğrultusunda kurşun atacağız, istikrarı yok etmek için her türlü alçaklığı yapacağız. Biz de diyoruz ki, bu millet büyük millet, bu ülke büyük ülke." dedi.

Türkiyenin her yöresindeki esnaf ve sanatkarların 2017 yılını tebrik eden Yıldırım, "İnşallah bu yıl, ülkemiz, milletimiz ve esnafımız için güzel bir yıl olur, acıların sona erdiği, güzelliklerin daha da arttığı bir yılı beraber idrak ederiz." diye konuştu.

"ESNAFIMIZ EKONOMİMİZİN BELKEMİĞİDİR"

Yılbaşının henüz ilk saatlerinde terörün kanlı yüzünü bir kez daha gösterdiğini, savunmasız ve sivil insanların katledildiğini belirten Yıldırım, "Terör şu mesajı vermeye çalışıyor, Biz sizi rahatsız edeceğiz. Biz, Türkiyenin istikrarına karşı aldığımız emirler doğrultusunda kurşun atacağız, istikrarı yok etmek için her türlü alçaklığı yapacağız. Biz de diyoruz ki, bu millet büyük millet, bu ülke büyük ülke. Biz bin yıldır bu topraklardayız, farklılıklarımızı zenginlik olarak gördük, birlikte yaşadık. Hiçbir şekilde bizi birbirimize düşürmeye hiç kimsenin gücü yetmez. Bunu, tarihimize bakanlar görebilirler. Uzağa gitmeye lüzum yok, bunu 15 Temmuza bakanlar çok iyi görebilirler." ifadelerini kullandı.

15 Temmuzun, Türkiyede, istiklal mücadelesinin, ikinci kurtuluş mücadelesinin başarıyla zaferle sonuçlandığı bir gün olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Bu vesileyle bütün şehitlerimizi rahmetle şükranla anıyoruz. Mekanları cennet olsun, gazilerimize hayırlı, uzun ömürler diliyoruz. Ayrıca terör olaylarında hayatını kaybeden tüm sivilleri rahmetle anıyoruz, yaralılara acil şifa diliyoruz." dedi.

"Bizim esnafımız benzeri görülmemiş köklü bir tarihe, zengin bir kültüre, sağlam bir geleneğe sahip." diyen Yıldırım, esnafın, ekonomi ve ticari hayatın belkemiği, ana omurgası olduğunu ifade etti.

Esnafın, sosyal hayatta, siyasette, ülkenin geleceğinde belirleyici olduğuna dikkati çeken Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Esnafın kanaat kültürü, yardımlaşma ve dayanışma ruhu medeniyetimizin en temel dayanağıdır. Sabahleyin dükkanına gelen müşteriye, Ben siftah ettim ama komşum henüz siftah etmedi. Lütfen alışverişinizi gidin oradan da yapın. tavsiyesinde bulunan bir gelenekten, bir kültürden, bir inançtan geliyoruz. Bizim esnafımız sabah kepengini açarken besmele çeker, dua eder, akşam da şükürle kapatır ve evine gider. Mütevekkil insandır. Bizim esnafımız hırsı, tamahı, sınırsız kar etme arzusunu yenmiş, iş ahlakından zerre kadar taviz vermeyen esnaftır. Türkiye eğer yaşadığı onca sıkıntıyı, badireyi, en ağır ekonomik krizleri bütünlük içinde aşabildiyse inanın ki burada sizin sağlam duruşunuzun çok büyük katkısı vardır."

Türkiyenin 2002den bu yana gerçekleştirdiği bütün atılımlarda, esnaf ve sanatkarın katkısının önde geldiğini belirten Yıldırım, "Düşünün, Türkiyede çalışan nüfusun yüzde 70ini, Türkiyedeki ticari hayatını yüzde 90ını, ihracatın yüzde 50sine yakın kısmını üreten ve Türkiyenin geleceğini inşa eden, sesi fazla çıkmayan ama sessiz ve derinden ülkenin ekonomik hayatını ayakta tutan vefakar, cefakar bir toplulukla karşı karşıyayız. Esnafımızla sanatkarımızla sizlerle her zaman gurur duyduk, gurur duymaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

ESNAFA 50 BİN TL KREDİ MÜJDESİ

Yıldırım; "50 bin TL kredi şartları sağlayan her esnafa verilecek. Zorda olan esnafa aylık 711- bin 422 TL arası ödeme yapılacak" dedi.

Başbakan, "14 yıl boyunca esnaf ve sanatkarımızı ilgilendiren birçok adım attık. Ana başlıklarla bazı konuları hatırlatmak isterim. Kredi kullanabilen kooperatif sayısını 2 kat artırdık.

2016 için 15 bin esnafımız bu imkandan yararlanacak. Müracaat 250 bine dayanmış. Bunun kullandırma şartları var. Şartlara sahip olana bu desteği vereceğiz. 15 binin üzerine bu kaynak çıkacak. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gereken neyse yapılacak.

"İNSANIN OLMADIĞI YERDE NE YAPARSANIZ YAPIN KIYMETİ YOK"

Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu, Ertuğrul Gazinin hocası Şeyh Edebalinin, "Oğul, insanı yaşat ki devlet yaşasın." sözlerini hatırlatan Binali Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bundan asırlar önce konmuş bu ilke, o günden bugüne bizim devlet geleneğimiz olmuştur. AK Parti iktidarı olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğanın liderliğinde yola çıkarken ne dedik, İnsanı yücelt ki devlet yücelsin. Türkiyede geçtiğimiz 14 yıllık icraatımızda yaptığımız bütün düzenlemelerde insan var, insanın merkeze alınması var. İnsanın olmadığı yerde ne yaparsanız yapın kıymeti yoktur. Bugün dünyada yaşanan krizlerin ana sebebi, yıllarca insanı üreten bir makina olarak görmekten ve insanın ihmal edilmesinden kaynaklanıyor.

Bugün bölgedeki karışılıkların arkasında insanın görülmemesinden, insanların ihtiyaçlarının yöneticiler tarafından titizlikle görülüp değerlendirilmemesinden, yönetimle yönetilenler arasındaki bağların zayıflayıp yok olmasından kaynaklanıyor. Eğer yöneticilerinize inanamazsanız, eğer yöneticilerinize güvenemezseniz, o ülkede yaşayan insanları mutlu edemezsiniz. Üstüne üstlük de o ülkede ne güven ne istikrar ne üretim ne de gelecek umudu olur."