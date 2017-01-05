05 Ocak 2017 Perşembe, 10:27:15 | Güncelleme: 10:59:00
Memurlar ve sözleşmeliler zamlı maaşlarını ayın 15’inde alacak. Maaşla birlikte aile yardımı ödenekleri de arttı. Eş için aile yardımı ödeneği 2016 yılı ikinci yarısında 199.01 lira iken, 2017 yılı ilk yarısında 204.99 lira oldu.
1
1|20
MÜSTEŞAR 1/4
2016/2.YARI 9.498
2017/1. YARI 9.787
2
2|20
GENEL MÜDÜR 1/4
2016/2.YARI 8.335
2017/1. YARI 8.589
3
3|20
ŞUBE MÜDÜRÜ- ÜNİVERSİTE 1/4
2016/2.YARI 4.369
2017/1. YARI 4.509
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4
4|20
MEMUR 9/1
2016/2.YARI 2.683
2017/1. YARI 2.773
5
5|20
MEMUR 13/3
2016/2.YARI 2.678
2017/1. YARI 2.767
6
6|20
HİZMETLİ 12/1
2016/2.YARI 2.517
2017/1. YARI 2.601
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7
7|20
ÖĞRETMEN 7/1
2016/2.YARI 3.007
2017/1. YARI 3.106
8
8|20
ÖĞRETMEN 1/4
2016/2.YARI 3.363
2017/1. YARI 3.473
9
9|20
KAYMAKAM 7/1
2016/2.YARI 4.596
2017/1. YARI 4.743
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10
10|20
BAŞKOMİSER 3/1
2016/2.YARI 4.366
2017/1. YARI 4.506
11
11|20
POLİS MEMURU 8/1
2016/2.YARI 3.818
2017/1. YARI 3.942
12
12|20
UZMAN DOKTOR 1/4
2016/2.YARI 5.093
2017/1. YARI 5.255
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13
13|20
DOKTOR 7/1
2016/2.YARI 4.225
2017/1. YARI 4.361
14
14|20
HEMŞİRE - LİSE 11/3
2016/2.YARI 2.916
2017/1. YARI 3.013
15
15|20
MÜHENDİS - BÜRO 1/4
2016/2.YARI 4.460
2017/1. YARI 4.603
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16
16|20
TEKNİSYEN BÜRO - 11/1
2016/2.YARI 2.794
2017/1. YARI 2.887
17
17|20
PROFOSÖR 1/4
2016/2.YARI 7.192
2017/1. YARI 7.417
18
18|20
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1
2016/2.YARI 4.233
2017/1. YARI 4.369
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19
19|20
VAİZ 1/4
2016/2.YARI 3.496
2017/1. YARI 3.610
20
20|20
AVUKAT 1/4
2016/2.YARI 4.257
2017/1. YARI 4.394
Memurlar ve sözleşmeliler zamlı maaşlarını ayın 15’inde alacak. Maaşla birlikte aile yardımı ödenekleri de arttı. Eş için aile yardımı ödeneği 2016 yılı ikinci yarısında 199.01 lira iken, 2017 yılı ilk yarısında 204.99 lira oldu.
Milyonlarca memur zamlı maaş için gün sayıyor. Zam oranı ve yeni maaşlar önceki gün belli oldu, ayın 15'inde de memurlar ve sözleşmeliler zamlı maaşlarını ceplerine koyacak. Memurların Ocak zammı, toplu sözleşmede 'yüzde 3 zam + oluşursa enflasyon farkı' şeklinde belirlenmişti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, 2016'nın ikinci yarısında enflasyon yüzde 5'i aşmadığı için fark oluşmadı.
ÖDENEKLER ARTIYOR
Temel maaşlar ile birlikte aile yardımı ödeneği de Ocak'ta arttı. Eş için aile yardımı ödeneği 2016 yılı ikinci yarısında 199.01 lira iken, 2017 yılı ilk yarısında 204.99 lira oldu. Takvim'in haberine göre, aile yardımı ödeneği, 2017'nin ilk yarısında 0-6 yaş grubu çocuklar için 48.03 lira, diğer yaş gruplarında yer alan çocuklar için 24.01 lira olacak.