İŞ-YAŞAM HABERLERİ
05 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İŞ-YAŞAM

Memura aile farkı gelince maaşları zamlandı

05 Ocak 2017 Perşembe, 10:27:15

Memurlar ve sözleşmeliler zamlı maaşlarını ayın 15’inde alacak. Maaşla birlikte aile yardımı ödenekleri de arttı. Eş için aile yardımı ödeneği 2016 yılı ikinci yarısında 199.01 lira iken, 2017 yılı ilk yarısında 204.99 lira oldu.

  • 1
    1 | 20

    MÜSTEŞAR 1/4

    2016/2.YARI 9.498

    2017/1. YARI 9.787

     

     

  • 2
    2 | 20

    GENEL MÜDÜR 1/4

    2016/2.YARI 8.335

    2017/1. YARI 8.589

  • 3
    3 | 20

    ŞUBE MÜDÜRÜ- ÜNİVERSİTE 1/4

    2016/2.YARI 4.369

    2017/1. YARI 4.509

Memurlar ve sözleşmeliler zamlı maaşlarını ayın 15’inde alacak. Maaşla birlikte aile yardımı ödenekleri de arttı. Eş için aile yardımı ödeneği 2016 yılı ikinci yarısında 199.01 lira iken, 2017 yılı ilk yarısında 204.99 lira oldu.

Milyonlarca memur zamlı maaş için gün sayıyor. Zam oranı ve yeni maaşlar önceki gün belli oldu, ayın 15'inde de memurlar ve sözleşmeliler zamlı maaşlarını ceplerine koyacak. Memurların Ocak zammı, toplu sözleşmede 'yüzde 3 zam + oluşursa enflasyon farkı' şeklinde belirlenmişti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, 2016'nın ikinci yarısında enflasyon yüzde 5'i aşmadığı için fark oluşmadı.

ÖDENEKLER ARTIYOR

Temel maaşlar ile birlikte aile yardımı ödeneği de Ocak'ta arttı. Eş için aile yardımı ödeneği 2016 yılı ikinci yarısında 199.01 lira iken, 2017 yılı ilk yarısında 204.99 lira oldu. Takvim'in haberine göre, aile yardımı ödeneği, 2017'nin ilk yarısında 0-6 yaş grubu çocuklar için 48.03 lira, diğer yaş gruplarında yer alan çocuklar için 24.01 lira olacak.

Takvim

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300