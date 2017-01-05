Memur-Sen açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı

Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık-yoksulluk araştırması sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre Aralık ayında Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 546,794 TL, yoksulluk sınırı ise 4 bin 369,836 TL olarak tespit edildi. Yapılan araştırmaya göre Aralık ayında Kasım ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 3,27'lik bir artış yaşandı.

Aralık ayında en fazla artış yüzde 60,01'le patlıcan, yüzde 53,14 artışla yumurta, yüzde 34,71 artışla kabak, yüzde 28,29 artışla yeşil soğan, yüzde 26,89 artışla sivri biber, yüzde 22,03 artışla salatalıkta yaşandı. Göze çarpan en büyük düşüşler ise yüzde 16,64 azalışla portakal, yüzde 7,93 azalışla limon, yüzde 5,79 azalışla karnabahar, yüzde 5,74 azalışla kivi madde fiyatlarında yaşandı. Aydınlanmada ise Aralık ayında Kasım ayına göre değişim olmadı.



ULAŞIM, EĞİTİM VE HABERLEŞME PAHALANDI

Ulaşım madde fiyatlarında yüzde 1,10'luk bir artış olduğu belirlendi. Kasım ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 6,06 artışla mazot, yüzde 5,41 artışla benzin fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte ulaşım madde fiyatlarında yüzde 4,19 azalışla şehirlerarası otobüs ücreti, yüzde 0,1 azalışla şehir içi nakliye ücreti madde fiyatlarında düşüş olduğu tespit edildi.

Eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 1,37'lik bir artış oldu. Eğitim-kültür madde fiyatlarında Kasım ayına göre değişimin yüzde 8,16 artışla umreye gidiş ücreti, yüzde 6,26 artışla fotoğraf makinesi, yüzde 5,11 artışla spor müsabakalarına giriş ücreti madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 2,59 azalışla çocuk kitapları, yüzde 0,21 azalışla edebi kitaplar madde fiyatlarında düşüş yaşandı.

Aralık ayında Kasım ayına göre haberleşme madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 0,10'luk bir artış olarak yansıdı. Haberleşme madde fiyatlarında Kasım ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 2,03 artışla telefon yedek parçaları ücreti madde fiyatında olduğu gözlendi. Bununla birlikte haberleşme madde fiyatlarında Kasım ayına göre telefon ekipmanlarında yüzde 1,25 azalış oldu.



GİYİM UCUZLADI

Aralık ayında Kasım ayına göre giyim fiyatlarında ise ortalama yüzde 1,85'lik bir düşüş gözlendi. Giyim madde fiyatlarında Kasım ayına göre en göze çarpan değişimler yüzde 4,11 artışla iç çamaşırı, yüzde 3,81 artışla pamuklu kumaş, yüzde 2,15 artışla karışım kumaşlar, yüzde 1,73 artışla kadın çizmesi madde fiyatlarında oldu. Bununla birlikte giyim madde fiyatlarında Kasım ayına göre yüzde 8,72 azalışla kadın gömleği, yüzde 7,56 azalışla kadın ceketi, yüzde 7,37 azalışla çocuk kazağı, yüzde 7,15 azalışla hırka, yüzde 5,83 azalışla elbise fiyatlarında düşüş oldu. Aralık ayında Kasım ayına göre ısınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,39'luk bir artış, Aralık ayında Kasım ayına göre barınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,67'lik bir artış belirlendi.



SAĞLIK VE KİŞİSEL BAKIM MADDELERİNDE ARTIŞ YAŞANDI

Aralık ayında Kasım ayına göre sağlık madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 0,39'luk bir artış olarak gözlenirken, en göze çarpan değişimlerin yüzde 1,14 artışla normal doğum ücreti; yüzde 0,18 azalışla ilaçlar madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında yüzde 1,45'lik bir artış gözlendi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında Kasım ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 8,06 artışla sabun, yüzde 3,26 artışla traş malzemeleri madde fiyatlarında olduğu tespit edildi.

Bununla birlikte kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında yüzde 0,5 azalışla elektrikli saç bakım aletleri madde fiyatında düşüş olduğu tespit edildi. Çevre ve su madde fiyatlarında yüzde 1,14'lük bir artış yaşandı. Çevre ve su madde fiyatlarında Kasım ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 3,29 artışla pencere (PVC) madde fiyatında olduğu gözlendi.