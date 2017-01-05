İŞ-YAŞAM HABERLERİ
05 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Esnaf
İŞ-YAŞAM

Esnafa işsizlik maaşının detayları belli oldu

Esnafa işsizlik maaşının detayları belli oldu. 36 ay prim yatıran 10 ay, 24 ay prim yatıran esnaf iş yerini kapatırsa 6 ay işsizlik maaşı alacak. Miktar 711 TL ile 1.422 TL arasında değişecek.

05 Ocak 2017 Perşembe, 12:33:26 Güncelleme: 12:36:29

Başbakan Binali Yıldırım kamuoyunda Ahilik Fonu olarak bilinen esnafa işsizlik maaşı tasarısının detaylarını kamuoyu ile paylaştı.

Buna göre fona her ay esnaf 35TL, devlet ise 18 TL yatıracak. 24 ay prim ödeyen esnaf 6 ay işsizlik maaşı alacak.

36 ay prim ödeyen esnaf ise 10 ay işsizlik maaşı almayı hak edecek. Dükkanını kapattıktan sonra esnafa ödenecek işsizlik maaşları 711 TL ile 1.422 TL arasında olacak.

Ahilik ve Esnaf Fonu’nun TMBB Genel Kurulu’na geleceğini belirten Yıldırım şu açıklamada bulunmuştu: “Bu fon nasıl oluşuyor? Bu fon, devletle milletle birlikte elini taşın altına koymasıyla oluşuyor. Sorumluluğu birlikte üstleniyoruz. Yani diyoruz ki, siz iki koyun bir de bizden. Böylece bu paralar biriksin, günü geldiğinde imdada yetişsin.

Talep esnaf temsilcilerinden geldi.Biz de bunun doğru bir talep olduğunu gördük, değerlendirdik. Bir buçuk ay gibi bir sürede olgunlaştırdık. Gerekli bakanlarımıza görev verdik, çalıştılar, önümüze getirdiler. Bu düzenlemeyi de çok kısa bir zaman içerisinde, Anayasa görüşmelerinin hemen arkasından Meclise getireceğiz, zaten Meclise gönderdik de Genel Kurula getireceğiz ve çıkaracağız. Hayırlı uğurlu olsun.”

Milliyet

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İşverenlere devletten destek
İŞ-YAŞAM

İşverenlere devletten destek
Orhan Aslıtürk, Kırklareli'nde gözaltına alındı
İŞ-YAŞAM

Orhan Aslıtürk, Kırklareli'nde gözaltına alındı
Gıda fiyatları düşüyor
İŞ-YAŞAM

Fiyatları düşüyor!
Sicil affı bu hafta Meclis'e geliyor
İŞ-YAŞAM

Sicil affı ile ilgili tarih verdi!
Aralık ayında altın ithalatında rekor kırıldı
İŞ-YAŞAM

Rekor kırmaya devam ediyor!
Otomotivde ikinci en yüksek ihracat rekoru kırıldı
İŞ-YAŞAM

Vites yükseltmeye devam ediyor!
Memur-Sen açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
İŞ-YAŞAM

İŞTE AÇLIK-YOKSULLUK SINIRIMIZ!
TUİK verilerine göre meyve ve sebzede üretim artışa geçti
İŞ-YAŞAM

MEYVE VE SEBZE "GÜLDÜRDÜ", BUĞDAY VE FINDIK "ÜZDÜ"
Memur-Sen gelir vergisi kesintileriyle ilgili olarak harekete geçti
İŞ-YAŞAM

"VERGİ GELİRE GÖRE ALINSIN"
Memura aile farkı gelince maaşları zamlandı
İŞ-YAŞAM

MEMURA 'AİLE FARKI'
"Bu kadar yüksek BES teşviki dünyada yok"
İŞ-YAŞAM

BU KADAR YÜKSEĞİ DÜNYADA YOK!
Esnafa işsizlik maaşının detayları belli oldu
İŞ-YAŞAM

İŞTE ESNAFIN ALACAĞI İŞSİZLİK MAAŞI!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme