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İŞ-YAŞAM

FETÖ'ye destek veren işadamları hakkında gözaltı kararı verildi

FETÖ'ye mali destekte bulunan 380 iş adamı hakkında gözaltı kararı çıkarılmasının ardından bu sabah 35 ilde dev operasyon başlatıldı.

05 Ocak 2017 Perşembe, 15:02:46 Güncelleme: 15:05:54 AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansman sağladığı ve örgüt adına himmet topladığı öne sürülen 380 iş adamı hakkında gözaltı kararı çıkardı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün iş dünyasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller doğrultusunda, bazı iş adamlarının örgüte finansman sağladığı belirlendi.

BAŞSAVCILIK DÜĞMEYE BASTI

Savcılık, tespitin ardından isimleri belirlenen 380 iş adamı hakkında gözaltı kararı verdi. Ayrıca savcılığın talebi üzerine, nöbetçi hakimlikçe şüphelilerin ikamet ve ofislerinde arama kararı çıkarıldı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, İstanbul merkezli 35 ilde arama ve gözaltı işlemlerine devam ediyor.

Bu arada, şüphelilerden 110'unun yurt dışında olduğunun da tespit edildiği öğrenildi.

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 39 dakika önce
    yurtdışında olan dahada dönmez
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